Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Для действий на Запорожском направлении противник задействовал сто семнадцатую мехбригаду, имеющую на вооружении польские танки PT-91 Twardy.

Как сообщает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), в июле, а затем в августе текущего года эти танки уже пробовали применять в Запорожской области, в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Работино. В результате по одному танку было потеряно.

Позже, уже в октябре, по данным сайта LostArmour, еще один "девяносто первый" был уничтожен у Клещеевки ( ДНР).

Хоть это детище польской военной промышленности и называется Twardy - "Твердый", с характеристиками защиты у него большие проблемы. Он легко поражается и хорошо горит, несмотря на свое, как заявлялось, "усовершенствованное" противопожарное оборудование.

Многие уже заметили, что украинская пропаганда перед каждым применением импортной техники начинает "пиарить" ее в репортажах телекомпаний, различных интернет-изданиях, рассказывая о "выдающихся возможностях" этих натовских подарков.

Так было и с танками Leopard 2, их шведской модификацией Strv 122, британскими Challenger 2, словенскими M-55S. Недавно похожее произошло и с Leopard 1. Можно также вспомнить западные БМП и БТР, в числе которых M2А2 ODS-SA и M1126 Stryker.

После этого информационного наката вэсэушники пытались атаковать, но в итоге откатывались в тыл, бросая уничтоженные иностранные образцы. Сейчас снова расхваливают PT-91 Twardy. Значит, есть все основания ожидать кадры горящих польских танков на поле боя.