МНО Польши заказывает более тысячи вспомогательных машин для поддержки состоящих на вооружении 155-мм СГ

ЦАМТО, 6 декабря. Агентство вооружений МНО Польши объявило о заключении 1 декабря с возглавляемым Польской оружейной группой (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.) консорциумом соглашения по поставке более 1000 вспомогательных машин для поддержки состоящих на вооружении 155-мм самоходных гаубиц.

Прим. ЦАМТО: вероятно, речь идет, как о 155 самоходных гаубицах "Краб", так и о новых СГ K9A1 и K9PL.

Потенциальная стоимость закупки пока не раскрывается. Предметом рамочного соглашения, подписанного Агентством вооружений и консорциумом в составе Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. и Huta Stalowa Wola S.A., является определение основных принципов и условий заключения исполнительных контрактов, связанных с поставкой польских элементов для подразделений самоходных гаубиц.

Как заявлено, в результате заключения данного рамочного соглашения в ходе реализации проекта в период 2023-2030 гг. будет приобретено более тысячи машин для оснащения нескольких десятков дивизионных огневых модулей.

В рамках соглашения ракетные войска и артиллерия ВС Польши получат различные типы транспортных средств, в том числе командирские машины, машины подвоза боекомплекта, машины технического обеспечения и т.д., необходимые для функционирования подразделений ствольной артиллерии ВС Польши. Положения, включенные в контракт, предусматривают оснащение всех закупаемых машин интегрированной системой боевого управления TOPAZ.