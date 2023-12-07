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ЦАМТО

На верфи Cochin Shipyard спущены на воду три противолодочных корабля ASW-SWC

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Проектное изображение малого противолодочного корабля для ВМС Индии разработки индийского судостроительного предприятия Cochin Shipyard Limited (CSL)
Проектное изображение малого противолодочного корабля для ВМС Индии разработки индийского судостроительного предприятия Cochin Shipyard Limited (CSL).
Источник изображения: Cochin Shipyard Limited

ЦАМТО, 6 декабря. На верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочине состоялась церемония спуска на воду первых трех противолодочных кораблей для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft), предназначенных для ВМС Индии.

Новые корабли получили наименования "Махе" (Mahe), "Малван" (Malvan) и "Мангрол" (Mangrol) в честь стратегически важных портов Индии.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC МО Индии заключило с компанией GRSE 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на день заключения). Днем позднее МО Индии заключило аналогичный контракт на поставку 8 кораблей с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL).

Cochin Shipyard Limited приступила к резке стали для постройки кораблей серии 1 декабря 2020 года. 30 августа 2022 года состоялась закладки киля головного корабля серии. Первый корабль проекта планируется сдать заказчику в 2024 году.

Как заявлено, 16 кораблей класса "Арнала" (ASW-SWC) заменят корветы класса "Абхай" (Проект 1241PE / "Паук-2"), принятые на вооружение ВМС Индии в течение 1989-1991 годов.

ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах совместно с самолетами, а также ведения разведки, постановки мин. Они также могут использоваться для поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности.

В результате реализации проекта ВМС Индии получат корабли длиной 77,6 м, шириной 10,2 м, осадкой 2,7 м, водоизмещением около 900 т, способные развивать скорость до 25 узлов. Дальность хода составит 1800 морских миль на скорости 14 узлов. Экипаж корабля – 57 человек. Ожидается, что в состав вооружения войдут торпеды, ракеты и два 12,7-мм пулемета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GRSE
Проекты
2020-й год
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