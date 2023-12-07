Кононенко сообщил, что работы по выполнению эксперимента "Перепел" длились четыре часа

По словам командира отряда космонавтов Роскосмоса, "эксперимент входил в перечень срочных грузов, которые предстояло выгрузить в день стыковки "Прогресса"

МКС, 6 декабря. /ТАСС/. Первый этап эксперимента "Перепел" по изучению эмбрионального развития птенцов японского перепела на борту Международной космической станции (МКС) длился в течение четырех часов, передает спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Кононенко поделился фотографиями эксперимента, фотосъемку производил космонавт Роскосмоса Константин Борисов. "Эксперимент входил в перечень срочных грузов, которые предстояло выгрузить в день стыковки "Прогресса". На следующий день было запланировано четыре часа на выполнение эксперимента. Был установлен инкубатор, собрана электрическая схема, подключено питание, выполнена проверка его работоспособности. Все прошло без замечаний", - рассказал он.

В ходе эксперимента "Перепел" планируется получить новые сравнительные данные по эмбриогенезу японского перепела из яиц, доставленных с Земли, развитие которых проходило в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести. "Далее я провел овоскопирование (методика оценки качества инкубационного яйца - прим. ТАСС) яиц и разместил их в инкубационной камере. Половину яиц я разместил на поддоне зоны микрогравитации, вторую половину - на роторе центрифуги зоны искусственной силы тяжести. После чего приступил к выполнению эксперимента. Установил специальные параметры среды обитания в инкубаторе - температуру, влажность и так далее, и запустил центрифугу", - сказал Кононенко.

По его словам, 5 декабря была проведена операция по изменению положения яиц, размещенных в ячейках на роторе центрифуги, и контроль работы аппаратуры. "Работа по эксперименту "Перепел" продолжится и 6 декабря", - уточнил космонавт.

В рамках эксперимента на борту МКС яйца помещаются в комплекс "Инкубатор", который поддерживает два вида условий выращивания: в условиях искусственной силы тяжести и невесомости. В 1990-1999 годах на борту станции "Мир" прошло восемь экспериментов по изучению эмбрионального развития японского перепела с дальнейшим выведением птенцов. У "космических" эмбрионов наблюдались патологии в становлении отдельных органов и систем, а птенцы, которым удалось вылупиться, к условиям невесомости адаптироваться не смогли.