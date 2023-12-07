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ТАСС

КНР призвала к переговорам по неразмещению оружия в космосе

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь выразил сожаление, что некоторые государства "не хотят, чтобы их военную мощь сдерживали в развитии"

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Международное сообщество в целом поддерживает резолюцию Китая и России о неразмещении оружия в космосе, в связи с чем необходимо запустить процесс соответствующих переговоров. Как заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, к этим консультациям следует присоединиться и странам, "сомневающимся в возможности консенсуса по предотвращению гонки вооружений".

"На протяжении многих лет Китай, Россия и другие страны ежегодно вносят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН резолюцию "Неразмещение первыми оружия в космосе", которая призывает все страны принять практические меры для предотвращения гонки вооружений в космосе и как можно скорее начать переговоры о соответствующем международно-правовом документе, - подчеркнул он на брифинге. - За нее голосует большинство - это свидетельствует, что международное сообщество поддерживает соответствующие консультации о контроле космического пространства и твердую позицию о недопущении размещения в нем оружия".

Официальный представитель выразил сожаление, что некоторые государства "не хотят, чтобы их военную мощь сдерживали в развитии". "Они даже ставят под сомнение основной консенсус по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, - подчеркнул он. - Китай надеется, что соответствующие страны <...> исправят свои ошибочные методы, поддержат и примут конструктивное участие в переговорах по правовому документу о контроле над вооружениями в космическом пространстве, будут защищать международный порядок, основанный на международном праве".

Ранее ГА ООН провела пленарное заседание, на котором приняла предложенный РФ в соавторстве с Белоруссией, Египтом, Китаем, КНДР и Кубой проект резолюции о неразмещении оружия в космосе. Он получил поддержку 127 стран - на 5 больше, чем в 2022 году. Против выступили 50, еще 6 воздержались при голосовании.

Документ содержит призыв ко всем государствам, в особенности обладающим космическим потенциалом. Он предлагает начать проработку проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и КНР проекта, который был представлен в 2008 году на Конференции по разоружению. 

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