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Украинская дымовая завеса: в Польше выдают желаемое за действительное

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Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковско
Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, четверг, 30 ноября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Эксперт Сокала предположил, что Украина готовится нанести эффектный удар

Сигналы о бедственном положении Киева могут быть правдой лишь отчасти, заявил Onet эксперт Витольд Сокала. Он утверждает, что это психологическая игра, срежиссированная Украиной и НАТО, и у нее есть свои цели. Однако эксперт сам признает, что, возможно, он выдает желаемое за действительное.

"Почти все вокруг предсказывают крах Украины и успех Путина, но я придерживаюсь совершенно противоположного мнения. Я ожидаю, что в ближайшее время украинцы удивят противника и иностранных комментаторов каким-то эффектным, мощным ударом, который может решить судьбу конфликта и определить последующее устройство мира. О том, что нечто подобное готовится, могут свидетельствовать усиленная активность украинских беспилотников минувшей ночью", – рассказывает порталу Onet.pl заместитель директора Института международных отношений и государственной политики Университете Яна Кохановского в Кельце доктор Витольд Сокала (Witold Sokała).

Доктор Витольд Сокала понимает, что его могут обвинить в том, что он выдает желаемое за действительное. Да, отчасти это может быть так.

"Я не скрываю, что держу кулаки за реализацию именно такого сценария – просто потому, что считаю его хорошим для безопасности Польши, Европы и мира", – говорит доктор Сокала. "Но есть еще и нечто большее – понимание того, что в истории войн дезинформация часто является ключевым элементом успеха. Это понимание заставляет предполагать, что повсеместно распространяемые сигналы о бедственном положении Украины могут быть правдой лишь отчасти", – добавляет В. Сокала.

Срежиссированная психологическая операция?

Наш собеседник не скрывает, что у Киева есть многочисленные внутренние проблемы – это очевидно. К тому же он сталкивается с кризисом поддержки со стороны западных союзников. Американцы и НАТО тоже это понимают, а последние алармистские заявления западных лидеров, в том числе генерального секретаря Североатлантического пакта Йенса Столтенберга, представляют собой, с одной стороны, реальный диагноз ситуации, а с другой – призыв к мобилизации и дальнейшей поддержке украинцев в их борьбе.

"Однако это может быть и психологическая игра, совместно срежиссированная Киевом и НАТО, с целью усыпить бдительность русских и вселить в них уверенность в том, будто их противник уже поставлен на колени, а мирные переговоры, которые легитимизируют их завоевания – это лишь вопросом времени", – считает эксперт.

"Это была бы очень рациональная и потенциально эффективная тактика. Да, наверняка часть российских профессионалов сохранит скептическое отношение к этой информации, но, конечно же, не все. И тогда гипотетический украинский удар будет не только более эффективным в чисто военном отношении, но – что, возможно, еще более важно – более шокирующим в политическом и психологическом смысле. И это создаст украинской стороне лучшую стартовую позицию для переговоров о перемирии или даже о мире, которые так или иначе, вероятно, все равно начнутся", – добавляет он.

Как могли бы выглядеть мирные переговоры?

Как считает доктор Сокала, в случае, если бы такие переговоры начались, наиболее вероятным сценарий выглядел бы так: сначала в каком-то нейтральном месте встретятся представители разведок двух стран, поскольку именно разведчикам чаще всего доверяют столь деликатные задачи, выходящие за рамки стандартной дипломатии. Возможно, при участии и даже на территории представителей государства, пользующегося относительным доверием сторон.

"На ум мне приходит, например, Саудовская Аравия, ловко лавирующая между защитой своих политических и экономических интересов в западном мире и хорошими отношениями с Кремлем. Но это может быть и Индия, у которой есть огромные амбиции стать глобальным игроком. Она с удовольствием поучаствовала бы в такой операции, предоставив все необходимые для этого ресурсы", – прогнозирует наш собеседник.

По мнению Витольда Сокалы, в случае успеха первого шага, второй может произойти в том же месте, но уже на уровне, например, министров иностранных дел, на этот раз скорее с участием дипломатов из стран, готовых гарантировать долговечность заключенных соглашений.

"В свою очередь, чтобы такие гарантии были надежными, они должны быть предоставлены не только Соединенными Штатами, Великобританией и ключевыми государствами Европейского союза, но и Китаем. Без их политического авторитета, пожалуй, единственного, с которым будет считаться Путин, любое соглашение будет стоить чуть больше, чем бумага, на которой оно будет составлено", – отмечает доктор Сокала.

Что будет делать Китай?

Насчет доброй воли Пекина эксперт сомневается. Дело в том, что, с одной стороны, да, китайская экономика из-за затяжного конфликта несет убытки, но с другой – он дает Си Цзиньпину возможность оказывать давление на Запад по ряду важных вопросов, а также отвлекает внимание американцев и британцев от потенциального театра военных действий на Дальнем Востоке. Это может иметь значение, если через некоторое время Пекин решится на какие-то агрессивные шаги.

"Резюмируя, можно сказать, что Китай может сделать ставку скорее на временное замораживание украинско-российского конфликта, а не на прочный мир. Поэтому он не будет до конца честным посредником в возможных переговорах Киева и Москвы. Возможно, он вообще "умоет руки". А это означает, что украинцы и их западные союзники, прежде чем хотя бы сделать шаг в сторону стола переговоров, должны нанести русским мощный удар, чтобы иметь возможность говорить с ними с позиции силы и соответствующих фактов. Иначе никакие перемирия и пакты не будут иметь смысла", – подчеркивает наш собеседник.

"И остается надеяться, что это понимают не только господа Зеленский, Залужный и Столтенберг, потому что насчет них я спокоен. Хуже дело обстоит с Байденом, а особенно плохо – с Шольцем и Макроном", – добавляет он.

Автор: Петр Рогозиньский (Piotr Rogoziński)

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