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Эффективность защиты российских танков от дронов оценили

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Защита бронетехники от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Защита бронетехники от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Источник изображения: Сергей Булкин/NEWS.ru

Методики Минобороны России по защите танков и другой бронетехники от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работают. Эффективность предложенных мер оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Все это демонстрировалось на форуме "Армия-2023". Стояли танки, у которых на крыше были установлены специальные глушилки для дронов. Танки были оборудованы антидроновыми козырьками, специальными сетями, которые сокращают радиолокационную и тепловую заметность танка. Теперь это должно стать не какими-то отдельными экземплярами, а нормой в войсках, поэтому и вышло такое указание. Я могу сказать, что это работает», — сказал он.

Отмечается, что ранее Минобороны опубликовало рекомендации по защите техники от БПЛА. В них предлагают оснащать бронетехнику решетчатыми экранами для защиты верхней полусферы от беспилотников, а также генераторами помех.

В октябре гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что в зоне специальной военной операции на бронемашинах проведены испытания системы «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» начал оснащать танки специальным навесом для защиты от беспилотников, который танкисты называют «мангалом». Изделие разработали с учетом анализа эффективности навесов, которые российские танкисты создавали самостоятельно.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
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