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В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок

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Церемония вывода из цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 29.11.2
Церемония вывода из цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомного подводного крейсера К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 29.11.2023.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Россия может построить больше атомных подлодок проекта «Ясень», что беспокоит НАТО. Об этом пишет Business Insider (BI).

«Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты. Это относительно новая способность, которая, по их мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары», — утверждается в публикации.

В издании отмечают, что темпы строительства атомных субмарин Россией могут привести в ужас западные страны, поскольку российские субмарины являются «настоящей угрозой» для НАТО.

В ноябре ТАСС со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщил, что на северодвинском предприятии «Севмаш» начали торжественную церемонию вывода из эллинга и спуска на воду новой атомной подводной лодки «Архангельск» проекта «Ясень-М».

В том же месяце близкий к Военно-морскому флоту России источник агентства рассказал, что число подлодок семейства «Ясень» будет доведено до 12.

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Страны
Россия
США
Продукция
Архангельск АПЛ
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
NATO
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