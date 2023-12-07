Войти
ТАСС

Медведчук заявил, что власти Украины запрещают переговоры, чтобы отдалить крах режима

272
0
0
Виктор Медведчук
Виктор Медведчук.
Источник изображения: © РИА Новости Виктор Толочко

По словам политика, еще в 2019 году Киев мог без единого выстрела вернуть Донбасс в состав Украины на правах широкой автономии, как это предполагали минские соглашения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Позиции Украины в конфликте с Россией настолько ослабели, что начало переговоров может привести к краху нынешнего режима. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" политик показал, как на протяжении нескольких лет режим президента Украины Владимира Зеленского терял переговорные позиции. "Команда Зеленского оказалась не просто плохими переговорщиками, а преступными дилетантами, неспособными увидеть и оценить политическую и военную обстановку", - отмечает Медведчук.

Он напомнил, что еще в 2019 году Киев мог без единого выстрела вернуть Донбасс в состав Украины на правах широкой автономии, как это предполагали минские соглашения. "То есть уже в 2019 году весь конфликт в Донбассе можно было исчерпать, обновить страну, наладить отношения с Россией. Не было бы гибели сотен тысяч людей, украинские города не наводняли бы беженцы и инвалиды", - подчеркивает он. Однако Зеленский, по его словам, "как козлик, уперся рожками, обрушив всю систему предварительных договоренностей разом". "Что это дало Украине? <...> Донбасс перестал быть объектом переговоров. Срыв минских соглашений означал развитие силового варианта конфликта", - отмечает Медведчук.

Следующим этапом стали переговоры весной 2022 года в Турции, в ходе которых Киеву предлагался "нейтралитет в обмен на мир и добрососедство". "Донбасс уже никто Украине не предлагает <...>, но СВО может быстро закончиться, если с Россией будут достигнуты договоренности", - напоминает Медведчук. Однако, несмотря на то, что договор был парафирован украинской делегацией, "Зеленский снова уперся рожками", в результате чего, помимо ДНР и ЛНР, к Российской Федерации были присоединены Херсонская и Запорожская области, эти регионы, по его словам, "перестали быть объектами переговоров". "То есть переговорное положение Украины стало еще хуже", - отмечает политик, подчеркивая, что Зеленский тогда поставил не на Украину, а на западную помощь и санкции против России.

В настоящее время, считает Медведчук, у Киева "переговорные позиции закончились". России, по его словам, нет смысла вести переговоры с Киевом. "Начнем с того, что сегодня для России непонятны переговорные позиции Украины. Да и Украине самой <...> они не очень понятны. Не воспринимать же всерьез блеянье Зеленского по поводу границ 1991 года", - пишет он. По его словам, России вообще нет смысла сейчас договариваться с режимом Зеленского хоть о чем-нибудь, поскольку решения киевских властей зависят не от интересов граждан Украины, а "от хотелок западных хозяев". "Поэтому, когда и с чем Россия сядет за стол переговоров, остается открытым вопросом. У Зеленского сразу, еще в 2019 году, козырей не было, а сейчас ему и вовсе не с чем садиться, он все проиграл, потому и запрещает любые переговоры, это ненадолго продлевает время краха его режима, хотя принципиально ситуацию не поменять", - полагает он.

Кроме того, продолжает Медведчук, если Зеленский начнет мирные переговоры, то у него логично будет спросить, почему он их не начал в том далеком 2019 году. "Почему он потерял столько времени, людей, ресурсов, фактически потерял страну. И эти вопросы станут приговором Зеленскому, приговором не только политическим, но и уголовным", - уверен политик. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Похожие новости
11.08.2023
Конфликт на Украине серьезно ослабил Запад и ударил по его авторитету
29.11.2022
Греков убеждают ради Украины остаться беззащитными перед Турцией
28.11.2022
"Россия отомстит за Украину". Турки одобрили уход Москвы из Тель-Тамра
18.10.2021
Книга будущих командиров
03.06.2021
Gazeta Polska Codziennie (Польша): переориентация союзов
16.04.2018
Белорусская оборонка расцвела за счет антироссийских санкций
25.08.2016
Россия действительно может вторгнуться на Украину? (Atlantico, Франция)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО