СМИ: Иран осуществил успешный запуск в космос новой биокапсулы

По данным агентства Tasnim, ее запустили на высоту 130 км с помощью ракеты-носителя Salman

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Иран осуществил успешный запуск новой биокапсулы за пределы атмосферы Земли. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, новая биокапсула весом 500 кг была запущена на высоту 130 км с помощью ракеты-носителя Salman. Эта капсула была разработана в рамках реализации дорожной карты по отправке человека в космос. Проект был реализован силами Организации аэрокосмической промышленности, которая находится в ведении Министерства обороны исламской республики.

4 октября министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что его страна работает над тем, чтобы отправить человека в космос в течение ближайших пяти лет. По его словам, для этого необходимо создать специальную биокапсулу, испытания которой Иран планировал провести в течение нескольких месяцев. Зарепур тогда также анонсировал несколько проектов в космической сфере, которые Иран планирует представить до конца марта 2024 года, однако подробностей не привел, подчеркнув, что они будут объявлены позже.

Исламская республика начала осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Иран является одним из 24 государств - учредителей Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, созданного в 1959 году.