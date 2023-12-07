Министры обороны США и Швеции обсудили членство королевства в НАТО и помощь Украине

Флаги США, Финляндии, Швеции и НАТО в Белом Доме в Вашингтоне.

Ллойд Остин и Пол Йонсон выразили приверженность расширению взаимовыгодного сотрудничества между США и Швецией "в условиях сложной обстановки в сфере безопасности"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Министры обороны США и Швеции Ллойд Остин и Пол Йонсон обсудили вопрос вступления королевства в НАТО и дальнейшую военную помощь Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона.

"Оба официальных лица обсудили развивающуюся ситуацию в Европе и согласились с важностью продолжения активной поддержки Украины <...>. Глава Пентагона Остин подтвердил свою поддержку членства Швеции в НАТО и выразил надежду, что вступление произойдет как можно скорее", - говорится в тексте.

Министры выразили приверженность расширению взаимовыгодного сотрудничества между США и Швецией "в условиях сложной обстановки в сфере безопасности", сообщает американское ведомство.

Во вторник Остин и Йонсон подписали соглашение о военном сотрудничестве. По данным правительства королевства, соглашение дает американским вооруженным силам право и возможность использовать 17 шведских баз, объектов и военных зон.

В начале ноября шведские СМИ сообщили, что стороны завершили переговоры по соглашению о военном сотрудничестве, которое дает США доступ к военным базам в королевстве. Ожидается, что в конце 2024 года вступят в силу законы, которые облегчат действия американских войск в Швеции и позволят хранить оружие, военную технику и боеприпасы. Чтобы договор вступил в силу, шведский парламент должен одобрить его и принять решение о законодательных изменениях, необходимых для обеспечения действий американских войск. Военнослужащие США будут подчиняться американским законам, когда будут находиться на шведской земле.