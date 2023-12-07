Алиев заявил о необходимости гарантий отсутствия попыток со стороны Армении взять реванш

Баку. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Баку необходимы гарантии того, что у Армении не будет попыток реваншизма, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджану нужны гарантии того, что в Армении не будет никаких попыток реваншизма", - заявил в среду Алиев, отвечая на вопрос участников международного форума "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" в среду в Баку.

Он отметил, что Азербайджану это нужно, потому что "мы знаем, что происходит в Армении", "осведомлены о советниках в некоторых европейских столицах".