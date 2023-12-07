Словакия передала в дар Украине военную помощь на €671 млн

Братислава направила Киеву, в частности, эскадрилью выведенных из состава ВВС Словакии сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Словакия передала Украине военную помощь на общую сумму €671 млн. Об этом сообщила братиславская газета Рravda.

Братислава направила Киеву, в частности, эскадрилью выведенных из состава ВВС Словакии сверхзвуковых истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300. Кроме того, на основе коммерческого контракта ВСУ получили восемь самоходных гаубиц Zuzana-2. Эти артиллерийские установки, как напомнила газета, являются флагманским продуктом предприятий республиканского ВПК.

Дополнительно реализуется контракт на поставку Украине 16 гаубиц Zuzana-2. Его стоимость составляет €93 млн. Средства предоставили Дания, Норвегия и Германия. Производство этих артиллерийских установок осуществляет компания ВПК Konstrukta-Defence, приостановив заказ, полученный ранее от словацкого министерства обороны.

Гаубицы Zuzana-2 с 2021 года находятся на вооружении ВС Словакии. Минобороны, согласно порталу, еще в 2018 году направило Konstrukta-Defence заказ на производство 25 таких орудий, из которых в войска поступили 17. Назначенный 25 октября текущего года министром обороны республики Роберт Калиняк требует разобраться с задержками поставок для словацкой армии. Не исключена замена руководства компании, входящей в государственный оружейных холдинг DMD.

Между тем, компании-производителю гаубиц не хватает комплектующих деталей. Недостает частей для самих орудий, а также для колесных шасси, на которые они устанавливаются. Поэтому, согласно газете, может произойти задержка и с реализацией контракта для ВСУ.

Zuzana-2 - самоходное артиллерийское орудие калибра 155 мм, установленное на колесное шасси 8x8. Дальнобойность его стрельбы достигает примерно 50 км.