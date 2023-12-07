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Египет представил новую РСЗО

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РСЗО RAAD-200
РСЗО RAAD-200.
Источник изображения: www.armyrecognition.com

Египет представил новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAAD-200 на гусеничном шасси в рамках выставки оборонной промышленности Egypt Defence Expo (EDEX-2023). Об этом пишет Army Recognition.

Машину, которая стала первой местной РСЗО, разработали специалисты Национальной организации военного производства. RAAD-200 массой 16,6 тонны развивает скорость до 46 километров в час. РСЗО получила дизельный двигатель мощностью 385 лошадиных сил. Бронированная кабина вмещает экипаж из трех человек.

Как пишет издание, артиллерийская часть машины похожа на таковую в РСЗО «Град». Пусковая установка позволяет выпустить 30 ракет за 15 секунд. В RAAD-200 используются реактивные снаряды калибра 122 миллиметра. Отмечается, что дальность стрельбы составляет 45 километров. Для наведения ракет РСЗО получила два серводвигателя. Также машина оснащена современными системами связи и кондиционером.

Ранее в декабре стало известно, что входящее в состав «Ростеха» научно-производственное объединение «Сплав» запатентовало снаряд повышенной дальности для РСЗО. Боеприпас обладает улучшенными аэробаллистическими характеристиками.

В ноябре индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что российские РСЗО «Торнадо-С» способны накрывать снарядами большие площади и поражать отдельные цели высокоточными боеприпасами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Продукция
Град РСЗО
Торнадо-С
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