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ЦАМТО

"Росатом" изготовил второй корпус ядерного реактора для ледокола "Чукотка"

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Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020
Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 6 декабря. "Росатом" изготовил второй корпус ядерного реактора для атомного ледокола "Чукотка", завершив, тем самым, производство такого оборудования для серии нового поколения отечественных атомоходов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона "Росатома".

"На производственной площадке машиностроительного дивизиона "Росатома" в Подольске завершено изготовление второго корпуса реактора РИТМ-200 для ледокола нового поколения "Чукотка". Это последний реактор, который изготавливает завод по действующему договору на поставку энергетических установок для нового поколения атомоходов... Таким образом, предприятия дивизиона фактически стали "конвейером" для производства судовых реакторов для нового поколения российских ледоколов – такого в мире не делал еще никто", – говорится в сообщении.

После подготовки к транспортировке корпус реактор отправят в Санкт-Петербург на "Балтийский завод".

"Реакторы РИТМ-200 хорошо зарекомендовали себя на наших новых универсальных атомных ледоколах, что позволило сделать более эффективной навигацию на Северном морском пути. Аналогичные реакторы будут установлены также и на пятом и шестом серийных универсальных атомных ледоколах, решение о строительстве которых уже принято правительством Российской Федерации. В перспективе эти же реакторы станут "сердцем" плавучих атомных станций, которые будут обеспечивать энергией Баимскую рудную зону на Чукотке, а также наземной атомной станции малой мощности в Якутии", – сказал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении.

Реакторная установка РИТМ-200, которой оснащены все российские атомные ледоколы проекта 22220, разработана машиностроительным предприятием "Росатома" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород). Уникальность реакторной установки заключается в ее интегральной компоновке, когда все оборудование размещается внутри одного корпуса реактора. За счет такой схемы установка оказалась в 1,7 раза легче, в два раза компактнее и почти на 20% мощнее реакторов типа КЛТ, использовавшихся до этого на российских атомных ледоколах. Это позволило сделать новые российские атомные ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики по скорости, ледопроходимости и другим параметрам, отмечает агентство.

Кроме того, в процессе производства реакторов установки РИТМ-200 внедрены технические решения и новые инструменты, не применявшиеся в России и за рубежом. Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Каждый ледокол оснащен двумя реакторами РИТМ-200. Длина ледоколов составляет 173,3 м, ширина – 34 м, водоизмещение – 33,5 тыс. т. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода – "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России, сейчас на "Балтийском заводе" строятся атомоходы "Якутия" и "Чукотка".

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
Арктика
Ядерный щит
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