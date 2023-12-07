Первый японский модуль SLIM совершит посадку на Луну 19 января

Если провести операцию по каким-либо причинам не удастся, новую попытку совершат 16 февраля

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Первый японский исследовательский модуль SLIM совершит посадку на поверхность Луны чуть позже полуночи 20 января 2024 года по японскому времени (19 января по времени мск). Об этом сообщило Японского агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"В субботу 20 января в 00:00 по японскому времени (18:00 мск 19 января - прим. ТАСС) начнется снижение. Посадка должна произойти через 20 минут в 00:20 по японскому времени (18:20 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении агентства. Если по каким-то причинам операцию будет невозможно провести в это время, следующая попытка назначена на 16 февраля.

Сам аппарат планируется вывести на орбиту естественного спутника Земли в конце декабря. Затем специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) проведут несколько проверок и корректировок его курса перед началом спуска на поверхность.

Изначально в JAXA прогнозировали, что посадка на поверхность Луны будет совершена в первой половине февраля 2024 года. Модуль был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября. SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. Аппарат оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в грунте.

Японский модуль способен совершить посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). В случае успеха Япония станет пятой страной в мире, посадившей модуль на поверхность естественного спутника Земли. Это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии.