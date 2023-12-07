Войти
ТАСС

Первый японский модуль SLIM совершит посадку на Луну 19 января

256
0
0
Jaxa_logo
Логотип японского космического агентства JAXA.

Если провести операцию по каким-либо причинам не удастся, новую попытку совершат 16 февраля

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Первый японский исследовательский модуль SLIM совершит посадку на поверхность Луны чуть позже полуночи 20 января 2024 года по японскому времени (19 января по времени мск). Об этом сообщило Японского агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

"В субботу 20 января в 00:00 по японскому времени (18:00 мск 19 января - прим. ТАСС) начнется снижение. Посадка должна произойти через 20 минут в 00:20 по японскому времени (18:20 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении агентства. Если по каким-то причинам операцию будет невозможно провести в это время, следующая попытка назначена на 16 февраля.

Сам аппарат планируется вывести на орбиту естественного спутника Земли в конце декабря. Затем специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) проведут несколько проверок и корректировок его курса перед началом спуска на поверхность.

Изначально в JAXA прогнозировали, что посадка на поверхность Луны будет совершена в первой половине февраля 2024 года. Модуль был запущен с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима 7 сентября. SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. Аппарат оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в грунте.

Японский модуль способен совершить посадку в определенном месте на Луне с погрешностью не более 100 м. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). В случае успеха Япония станет пятой страной в мире, посадившей модуль на поверхность естественного спутника Земли. Это удалось Советскому Союзу, США, Китаю и Индии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Япония
Компании
JAXA
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
08.09.2023
Япония запустила ракету-носитель со своим первым лунным посадочным модулем
25.08.2023
Индия на Луне: как страна извлекла уроки из неудач и совершила невероятное
03.01.2019
Уходят с орбиты
09.01.2018
Чужие победы
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО