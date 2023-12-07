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МРК "Наро-Фоминск" в ходе госиспытаний в Балтийском море выполнил артиллерийские стрельбы

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Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск"
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Наро-Фоминск".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

ЦАМТО, 6 декабря. МРК "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" – носитель крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", построенный для Балтфлота, в ходе финального этапа госиспытаний выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели из 100-мм и 30-мм артиллерийских установок.

В качестве мишени использовался малый корабельный щит. По данным объективного контроля, стрельбы выполнены успешно.

В ближайшее время экипажу предстоит отработать комплекс мероприятий по противовоздушной обороне. Запланированы облеты МРК морской авиацией Балтийского флота.

В рамках государственных испытаний представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля и членами государственной приемной комиссии проводят маневренные и скоростные испытания корабля, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных и радиотехнических средств. Цель испытаний – всесторонняя проверка качества построенного корабля и соответствия его тактико-технических характеристик утвержденному проекту.

После завершения испытаний и ревизии корабля на нем будет поднят Военно-морской флаг. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова корабль войдет в состав Балтийского флота.

Справочно:

МРК проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море" и оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Установленный на кораблях водометный движитель позволяет вести боевые действия на мелководье.

Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Минoбороны РФ
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21631 Буян-М
БФ
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