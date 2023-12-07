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ЦАМТО

ВВС Республики Корея получат самолеты ВТА C-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: embraer.com

ЦАМТО, 6 декабря. Самолет ВТА C-390 "Миллениум" бразильской компании Embraer стал победителем тендера на поставку военно-транспортных самолетов (LTA II) для ВВС Республики Корея.

О выборе С-390 сообщило Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA). Таким образом, Сеул стал первым заказчиком C-390 в Азии.

LTA II представляет собой проект покупки за рубежом дополнительных тяжелых транспортных самолетов для ВВС Республики Корея в целях восполнения нехватки самолетов этого класса.

Решение было принято 4 декабря на 157-м заседании Комитета по программам закупки продукции оборонного назначения. План приобретения первоначально был одобрен на 142-м заседании комитета в марте 2022 года. Стоимость контракта составляет 710 млрд. вон (543,3 млн. долл.). Поставки должны быть завершены в 2026 году.

В соответствии с подписанным контрактом, Embraer поставит МНО Республики Корея неназванное количество самолетов C-390 "Миллениум", адаптированных для удовлетворения требований ВВС Республики Корея, наземное вспомогательное оборудование и запасные части, а также предоставит услуги поддержки и обучения. Стоимость контракта будет включена в портфель заказов Embraer в четвертом квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что в число кандидатов на поставку самолетов входят три компании: Lockheed Martin с C-130J-30 "Геркулес", Airbus с A-400M "Атлас" и Embraer с C-390 "Миллениум". По данным Janes Markets Forecast, KC-390 является наиболее экономически эффективным вариантом среди претендентов. Его цена за единицу составляет 67 млн. долл. Для сравнения, стоимость А-400М оценивается в 192 млн. долл., а C-130J-30 – 91 млн. долл.

Embraer также обеспечит реализацию сопутствующей офсетной программы, включая производство на территории Республики Корея компаниями-партнерами комплектующих для C-390 "Миллениум" и обучение специалистов одной из южнокорейских компании оказанию услуг технического обслуживания и ремонта самолетов.

Республика Корея стала седьмой страной мира, которая выбрала C-390 для закупки после Бразилии, Португалии, Венгрии, Нидерландов, Австрии и Чехии.

С момента принятия на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году налет парка самолетов C-390 превысил 10800 часов. На текущий момент 6 самолетов приняты на вооружение ВВС Бразилии. ВВС Португалии получили первый из пяти заказанных C-390 в октябре 2022 года.

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Австрия
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Южная Корея
Продукция
A400M
C-130
KC-390
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