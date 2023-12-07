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Назван российский аналог американских ракет Tomahawk

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Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр»
Пуск высокоточной крылатой ракеты «Калибр».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Аналогом американских ракет Tomahawk варианта Maritime Strike, которыми планируют вооружать подводные лодки ВМС США, могут быть российские ракеты «Калибр», которые применяются для поражения как наземных, так и надводных целей. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Эти ракеты — аналоги наших "Калибров", которые можно применять как по наземным, так и по надводным целям. Новая модификация Tomahawk также на это способна. До этого она не использовалась, посмотрим, как пойдет. Но, по сути, это просто наш "Калибр"», — сказал Кнутов.

Он также добавил, что у России есть оружие, аналогов которому в мире не существует. К примеру, это гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Похожее оружие есть у Китая, но он никогда его не применял, так что говорить об эффективности сложно. Американцы тоже сообщали, что создали какую-то крылатую ракету, но точно неизвестно, подпадает ли она под определение гиперзвуковой», — заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что США решили разместить новые ракеты средней дальность в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году. Согласно данным источников Nikkei Asia, армия США направит подразделения ракет средней дальности в первую очередь на американскую базу на Гуаме.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Кинжал БР
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
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