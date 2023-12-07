Войти
ТАСС

Байден назвал безумием неспособность Конгресса поддержать Украину

255
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ SHAWN THEW

Президент США выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь Киеву будет одобрена

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что отказ Конгресса поддержать выделение запрашиваемых вашингтонской администрацией средств на помощь Украине стал бы "полным безумием". Слова американского лидера привел во вторник пресс-пул Белого дома.

"Послушайте, неспособность поддержать Украину - это просто полное безумие. Это противоречит интересам США", - сказал Байден журналистам, возвращаясь в Белый дом после поездки в штат Массачусетс. "Это неправильно", - добавил он. Американский лидер выразил уверенность в том, что в конечном счете помощь будет одобрена. "Мы сделаем это", - сказал он.

На вопрос о том, обсуждал ли он эту тему с кем-то из членов Конгресса, Байден ответил, что с парой человек.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
19.09.2023
Мир вступил в ядерную гонку, как во время холодной войны. Но есть отличие
13.07.2022
Украина совершила роковую ошибку
01.06.2022
Как относятся к России во всем мире? Не так, как хотелось бы Западу
30.05.2022
«Басурманин» спешит на помощь
04.05.2021
Из пушки по воробьям
09.08.2016
Новое супероружие России
21.10.2010
Такие разные «лошадки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО