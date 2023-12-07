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ТАСС

Йеллен считает, что США будут виновны в поражении Украины, если не одобрят ей помощь

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Глава Минфина США Джанет Йеллен
Глава Минфина США Джанет Йеллен.
Источник изображения: AP Photo/ Eric Risberg

Как отметила министр финансов Соединенных Штатов, финансовая поддержка Киева "жизненно важна"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. США будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву. Такое мнение выразила министр финансов Джанет Йеллен журналистам во время поездки в Мексику, ее слова привело во вторник агентство Reuters.

"Я говорила с членами Конгресса, это делали мои коллеги. Я думаю, они понимают, что ситуация тяжелая, мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем обеспечить это требующееся Украине финансирование, и я включаю в это прямую бюджетную поддержку, поскольку она в полной мере жизненно важна", - сказала Йеллен.

Министр финансов США полагает, что у "Украины просто кончаются деньги". По ее мнению, Киев расходует "каждый цент, который получает в качестве налоговых поступлений, на зарплаты военным и оборону". "И у них не было бы школ, больниц или чрезвычайных служб, если бы не средства, которые мы отправляем им в качестве поддержки", - добавила Йеллен.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
Мексика
Россия
США
Украина
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