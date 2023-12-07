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ТАСС

Блинкен заявил, что если Сенат не одобрит помощь Киеву, он откроет ящик Пандоры

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Kim Kyung-Hoon/ Pool Photo via AP

Госсекретарь США подчеркнул, что одобрение помощи важно и для Израиля

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Сенат Конгресса не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры.

"Нам необходимо гарантировать, что Украина продолжит добиваться успеха, а Россия будет терпеть неудачу <...>. Если мы это не сделаем [не выделим помощь Украине], то [президенту России Владимиру] Путину будет разрешено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", - сказал он во вторник, выступая на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией "Коалиция глобального лидерства США".

Блинкен добавил, что одобрение Сенатом Конгресса США иностранной помощи очень важно и для Израиля. "Мы полны решимости убедиться, что Израиль сможет сделать все необходимое, чтобы 7 октября (атака ХАМАС - прим. ТАСС) никогда не повторилось", - отметил дипломат.

"Я могу вам сказать, где находятся люди, которые не хотят видеть [одобрения] дополнительного пакета [помощи]. Они сидят в офисах в Пекине, Москве и Тегеране", - заключил Блинкен.

Ранее американская газета Politico информировала, что голосование в Сенате Конгресса США по вопросу о выделении средств на помощь Украине, вероятнее всего, состоится 6 декабря, однако шансов на принятие соответствующего законопроекта сейчас практически нет из-за позиции республиканцев. Как отмечается в публикации, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) предпринял шаги, чтобы "назначить на среду голосование, которое практически точно провалится из-за того, что переговоры об охране границы США с Мексикой в последние дни зашли в тупик. Вашингтонская администрация и демократы рассчитывают, что будет одобрен пакет чрезвычайного финансирования, в который входит более $61 млрд помощи Киеву. Республиканцы хотят увязать помощь Украине с финансированием безопасности на границе с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.

Газета The Hill также отметила, что законопроект, "вероятнее всего, не преодолеет первоначальные препятствия". Как констатирует издание, республиканцы подчеркивают, что не поддержат инициативу, если она не будет включать в себя касающиеся границы меры.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью исчерпаются ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Иран
Китай
Мексика
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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