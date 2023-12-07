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ТАСС

Источник сообщил, что новые БДК станут носителями звена новейших ударных вертолетов Ка-52М

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Церемония закладки двух больших десантных кораблей 11711М "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Калининград, 23 апреля 2019 года
Церемония закладки двух больших десантных кораблей 11711М "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Калининград, 23 апреля 2019 года.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Группа таких десантных кораблей сможет обеспечивать огневую поддержку крупной десантной операции, отметил собеседник

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Большие десантные корабли (БДК) модернизированного проекта 11711 "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", строящиеся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" по скорректированному техническому проекту, станут носителями звена новейших ударных вертолетов морского базирования Ка-52М для огневой поддержки десантных операций. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новые БДК типа "Владимир Андреев" в отличие от кораблей базового проекта 11711 будут нести на борту не одну-две машины, а полноценное звено новейших ударных вертолетов Ка-52М, вооруженных противокорабельными ракетами Х-35. Это резко повышает ударные возможности авиагруппы, которая будет способна также на прикрытие морского десанта с воздуха. Группировка таких БДК с Ка-52М сможет обеспечивать огневую поддержку крупной десантной операции", - сказал собеседник агентства.

По его данным, увеличенный ангар кораблей типа "Владимир Андреев" способен вместить звено (до четырех Ка-52М) или пять противолодочных вертолетов Ка-27 для поиска и поражения субмарин. При этом на БДК базового проекта способны разместиться лишь один поисково-спасательный вертолет Ка-27 или транспортно-боевой Ка-29.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

17 ноября источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что "Владимир Андреев" будет спущен на воду и передан в состав Военно-морского флота РФ в 2024 году.

Ка-52М - новейший ударный вертолет корабельного базирования. От базового Ка-52 он отличается изменениями в комплексах бортового вооружения и навигационного оборудования, наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей несущих винтов. Машина оснащена новейшим радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой. Вертолет оснащен новейшей оптико-электронной системой с системой управления огнем. Ка-52М получит противокорабельную ракету Х-35, а также высокоточную легкую многофункциональную ракету. Ка-52М также сможет взаимодействовать с беспилотниками типа "Ориона". 

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-29
Ка-52
Х-35
Проекты
11711
БПЛА
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