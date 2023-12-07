Писториус напомнил о своем предупреждении, что ЕС не сможет передать 1 млн снарядов Киеву

При этом министр обороны ФРГ высказал предположение, что "в ближайшие несколько месяцев дела пойдут лучше"

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что заранее предупреждал, что Европейский союз, вероятно, не сможет поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов к весне.

"Я очень рано предупредил об этой цифре, поскольку видел, что эта цифра, вероятно, не будет достигнута", - заявил Писториус в интервью телеканалу ZDF. Это число, по его словам, породило ожидания, которые в итоге не оправдались. "Один миллион не мог быть произведен так легко военной промышленностью, возникшей еще в мирное время", - констатировал министр.

Тем не менее он высказал предположение, что "в ближайшие несколько месяцев дела пойдут лучше". "Только Германия поставит почти 200 тыс. снарядов. Но все требует времени, и это не вопрос политических решений или финансовых ресурсов", - подчеркнул глава оборонного ведомства ФРГ.

Кроме того, он утверждал, что в случае победы России в конфликте на Украине возникнет "совершенно новая ситуация с безопасностью в Германии". Единственные, по мнению Писториуса, кто может решить, вести переговоры или нет, это Украина и Россия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен признала, что Евросоюз не смог выполнить свой план по производству миллиона снарядов в 2023 году, но заверила, что в 2024-м сообщество обязательно доведет производство до этого уровня. С подобными обещаниями выступил и министр обороны США Ллойд Остин, заявив, что Вашингтон на 50% увеличил финансирование производства боеприпасов в связи с высоким расходованием американских снарядов Киевом. При этом, как сообщала телекомпания ABC, поставки США артиллерийских снарядов на Украину сократились более чем на 30% с начала операции Израиля в секторе Газа в октябре.