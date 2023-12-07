Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"

Новейшее САО для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания к весне 2024 года
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.
Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".
Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.
"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.