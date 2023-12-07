Источник: весной 2024 года пройдут госиспытания артустановки "Лотос"

Новейшее САО для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания к весне 2024 года

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Новейшее самоходное артиллерийское орудие (САО) для ВДВ "Лотос" выйдет на госиспытания весной 2024 года, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.

"По "Лотосу" работа продвигается. Завершились предварительные испытания. Сейчас несколько образцов разработчик готовит к государственным испытаниям совместно с Минобороны России. Они должны начаться к весне следующего года", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что госиспытания новой самоходки начнутся осенью этого года. Как пояснил собеседник, сдвиг сроков произошел, потому что по результатам предварительных испытаний "потребовалось доработать башню".

Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" обладает увеличенным боекомплектом (в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона"). Его дальность стрельбы составляет 13 километров. Самоходка способна вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами. Машина плавает.

"Лотос" имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет машины состоит из четырех человек, скорострельность - шесть-восемь выстрелов в минуту. САО "Лотос" создана на шасси, унифицированном с БМД-4М.