Япония отложит на два года миссию к спутнику Марса из-за проблем с ракетой-носителем

Как отмечает NHK, Токио также перенесет начало других программ, в том числе по исследованию Луны

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Японский правительственный комитет по вопросам космической политики предлагает на два года перенести запланированный изначально на 2024 год запуск исследовательской миссии к спутнику Марса - Фобосу, во время которой предполагается произвести забор грунта с его поверхности. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, причиной такого решения являются проблемы с новейшей японской ракетной-носителем тяжелого класса H3, с помощью которой и должен быть запущен исследовательский аппарат. Она впервые стартовала 7 марта этого года, однако японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты, поскольку не удалось запустить двигатель второй ступени. Ее второй пуск планируется в следующем финансовом году (апрель 2024 - март 2025 года).

В результате, как отмечает NHK, будет отложена не только миссия к спутнику Марса, но и другие программы, в том числе по исследованию Луны.

Во время миссии к Фобосу космический корабль должен спустить зонд на его поверхность и собрать около 10 г грунта. За счет этого ученые хотят получить информацию о происхождении спутника. Кроме того, считается, что на Фобосе также могут находиться пыль и песок с самого Марса.

Спутники Марса Фобос и Деймос были открыты в 1877 году астрономом Асафом Холлом из США. Некоторые ученые предполагают, что они являются осколками более крупной луны Марса, которая распалась около 3 млрд лет назад.