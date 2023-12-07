Войти
ТАСС

Глава Минобороны ФРГ признал наличие задержек с поставками оружия на Украину

265
0
0
Элементы зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense в исполнении с РЛС Hensoldt TRML-4D. Рётенбах, 11.09.2023
Элементы зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defense в исполнении с РЛС Hensoldt TRML-4D. Рётенбах, 11.09.2023.
Источник изображения: министерство обороны Латвии

Борис Писториус заметил, что это касается как боеприпасов, так и систем ПВО

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что существуют задержки с поставками оружия на Украину, но в то же время подчеркнул, что мощности будут наращены как можно скорее.

"Мы доставляем то, что можем. Это касается практически всех остальных союзников и партнеров", - заявил Писториус в интервью телеканалу ZDF, напомнив, что ФРГ является вторым после США поставщиком вооружений на Украину. "Сейчас у нас есть проблема: хорошо известно, что оборонная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как это необходимо", - констатировал он. При этом министр заметил, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны. "Однако оборонная промышленность наращивает мощности везде, где только может", - заверил Писториус.

"Это вопрос темпа, нельзя бесконечно влиять на темп", - указал он, добавив, что требуется время для того, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы затем иметь возможность производить быстро и оперативно. В качестве примера глава Минобороны ФРГ привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которое Германии пришлось возобновить. "Мы говорим о сроках, которые можно ускорить, но нельзя полностью отменить", - резюмировал министр.

Писториус отметил, что Германия не является союзником Украины и, следовательно, не состоит в альянсе. Вместе с тем он сказал, что Россия продолжает производить, несмотря на санкции, "хотя и не самый современный материал". Ход конфликта, как считает глава оборонного ведомства ФРГ, трудно предсказать. "Вот почему важно и необходимо делать ставку прежде всего на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы", - заключил Писториус.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Похожие новости
09.08.2023
Военный эксперт допустил передачу Киеву ATACMS от США вслед за германскими Taurus
18.05.2023
Американская зенитная ракетная система Patriot поражена в Киеве
28.11.2022
Китай заставил США сорвать поставку истребителей Украине
02.06.2021
Украина опасается попытки российского военного блицкрига с востока, юга и севера - Зеленский
25.08.2016
Россия действительно может вторгнуться на Украину? (Atlantico, Франция)
29.09.2015
Российские войска находятся на границе с Украиной на законных основаниях - Путин
16.06.2015
Американский военачальник: речь о переброске в Европу новой бронетехники США не идет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 05:27
  • 155
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 07.12 03:58
  • 57216
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.12 23:22
  • 1
В США испытали систему РЭБ в ранце
  • 06.12 17:52
  • 0
Белорусский беспилотник для СВО
  • 06.12 16:51
  • 287
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 06.12 16:22
  • 2
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 06.12 14:25
  • 2
«Взрывать и заваливать тоннели бессмысленно»: чем хорош и опасен новый план ЦАХАЛ
  • 06.12 14:08
  • 0
ОДКБ: Миротворческий потенциал Организации будет только расти
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО