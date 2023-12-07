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Вестник Мордовии

С тонкой броней, но с кондеем: экипажи Leopard 1 будут умирать с комфортом

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Отвага2004

Поставленные странами НАТО Leopard 1, по всей видимости, станут самыми провальными западными танками, принимающими участие в военном конфликте на Украине. С ними могут поспорить разве только харьковские Т-84 "Оплот", которые за все время боевых действий так ни разу и не воевали. Однако "восемьдесят четвертых" - всего пять штук, а первых Leopard 1 - уже около трех десятков. Предполагается, что перебросят еще несколько партий.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", перед отправкой на Украину снятые с вооружения датские Leopard 1A5DK-1 германского производства все же прошли модернизацию. Правда, в ней поменяли приоритеты.

Казалось бы, учитывая очень слабую броневую защиту танков, натовские партнеры киевского режима должны были предпринять что-нибудь, чтобы ее усилить, но, похоже, радикально сделать это просто невозможно.

Поэтому вэсэушникам просто предложили, если очень нужно, навесить уже на месте старый противокумулятивный "Контакт 1" и решетчатые экраны, как это было на части Leopard 2А4.

Однако выделенные финансовые средства, тем не менее, нужно было осваивать, поэтому вложились в комфорт экипажа. Для этого, как сообщает телеграм-канал "Танкодром", срезали стандартную "корзину" для имущества, а вместо нее установили кондиционер и генератор японского производства. Опции, конечно, привлекательные, особенно в условиях мирного времени, но ценность их на поле боя вторична.

В настоящее время, потеряв две единицы такой техники, командование неонацистов пока использует эти 42-тонных "кошек" в виде обычных тягачей, для эвакуации тяжелой бронетехники. Но, не исключено, что их снова могут отправить к линии боевого соприкосновения, где кондиционеры не помогут боевикам уцелеть под огнем русской артиллерии и атаках ПТУР и дронов-камикадзе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Т-84 Оплот
Проекты
NATO
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