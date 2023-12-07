Politico: советник Зеленского признал, что Киев "на мели"

Финансов у Украины не будет после декабря, цитирует газета советника, чье имя не называется

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Украинские власти испытывают острую нехватку финансов, они полностью иссякнут после декабря. Об этом заявил журналистам американской газеты Politico советник президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы на мели с точки зрения имеющихся финансов", - привело издание в понедельник слова советника, имя которого не уточняется. "Их не будет после декабря", - добавил он.

Как следует из публикации, советник рассказывал о запланированном на вторник выступлении Зеленского перед сенаторами США по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву. Как сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), украинский президент в последний момент отказался выступать перед сенаторами. По словам советника, Зеленский, в частности, должен был заявить сенаторам, что без дополнительных средств украинские власти, скорее всего, утратят контроль над частью территорий. "И в итоге сами Киев может быть под угрозой", - утверждал советник.

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее в понедельник направила письмо американским законодателям. В нем она предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если законодатели не одобрят запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом США Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время публично высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.