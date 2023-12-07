"Пауки в банке". Россия вот-вот победит, пока Украина разрушается изнутри

Президент Украины Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник. Александр Сырский (справа) и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец смотрят на карту во время визита в прифронтовой город Купянск Харьковской области, Украина, четверг, 30 ноября 2023 года.

Steigan: Россия вот-вот победит на Украине, которая похожа на "банку с пауками"

В Киеве разгорается "гражданская война", пишет Steigan. Раскол между Зеленским и Залужным все больше углубляется, и уставший от конфликта на Украине Запад уже готовит пути отхода для нынешнего президента страны. По мнению автора статьи, все говорит о неминуемой победе России.

Пол Стейган

Британский журнал The Economist, яро продвигающий проукраинский нарратив, написал в редакционной статье от 30 ноября: “Похоже, что Путин выигрывает на Украине — по крайней мере пока”. Эта колонка отражает настроения как в Вашингтоне и Лондоне, так и в большинстве европейских столиц. Запад проигрывает на Украине опосредованную войну против России, и НАТО мало что может с этим поделать. В то же время в Киеве началась “игра престолов”.

Вчера мы опубликовали статью о выпадах мэра Киева и ветерана Майдана Виталия Кличко в адрес Владимира Зеленского. Тот заявил, что президент ведет Украину к диктатуре, “управляемой эмоциями конкретного человека”. Кроме того, журналист Сеймур Хёрш в своей статье “Генерал генералу” рассказал со ссылкой на источник в спецслужбах США о переговорах, якобы ведущихся между генералами Залужным и Герасимовым. Утверждается, что их цель — мирное соглашение, по которому Украина уступит подконтрольные России территории в обмен на членство в НАТО. Американский источник утверждает, что этот план якобы поддержал сам Владимир Путин.

Некоторые аналитики сочли это маловероятным, и мы с ними согласны. Однако эти заявления источника в американских спецслужбах следует рассматривать в разрезе продолжающейся в Киеве “гражданской войны”.

Мы не сомневаемся, что Хёрш достоверно воспроизвел слова источника, но предполагаем, что у того есть свои причины высказываться в сложившейся ситуации именно в такой форме.

Их может быть несколько. Возможно, для США это способ подготовиться к импичменту Зеленскому. “Если потребуется, — сказал мне американский чиновник, — мы сможем оплатить ему поездку на Карибы”, — заключил Хёрш.

Кроме того, это может сыграть на руку самому Зеленскому. Если Залужный ведет переговоры о мире с Россией за спиной у президента и даже готовится сдать более 20% украинской территории, Зеленский сможет заклеймить его государственным изменником и, если уж на то пошло, отдать его на расправу нацистским бригадам.

Комментатор Simplicius у себя в блоге на сайте Substack назвал происходящее в Киеве “возней пауков в банке”. Его статья называется “Пауки в банке: Зе отчаянно тянет время, а враги строят козни”.

Вполне вероятно, что Россия действительно ведет тайные переговоры с США в поисках мирного решения конфликта на Украине. В конце концов, об этом сообщают и другие источники. Не исключено также, что Герасимов действительно общается с Залужным. Ведь они опытные генералы и давно друг друга знают.

Но что совсем маловероятно, так это что Владимир Путин заинтересован в том, чтобы прекращать боевые действия прямо сейчас.

Если даже The Economist пишет, что “Россия побеждает”, так зачем же ей сейчас останавливаться?

Вот что Simplicius пишет о позиции украинских военных: "Со сторон военных профсоюзов поступают сигналы, что они готовы “взяться за оружие”, если Залужного отправят в отставку".

Он продолжает: "Наш источник сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) направила на Банковую срочное донесение о реакции частей на фронте и в тылу на заявление Безуглой об отставке Залужного. Военные готовы выступить против власти, если та попытается уволить главнокомандующего. Таким образом, в конфликте Залужного с Зеленским ВСУ всецело на стороне своего командира".

"Наш источник сообщил, что администрацию президента не устраивает ситуация с Залужным, которого поддерживают многие: олигархи, патриоты, Сорос, оппозиция. В данном случае сошлись интересы внутренних и внешнеполитических субъектов, которые защищают главнокомандующего и не дают отправить его в отставку вот уже целый год. По сути, ситуация полностью повторяет сценарий 2019 года, когда против Порошенко сформировалась обширная коалиция, чем и воспользовался Зеленский", — добавляет Simplicius.

Здесь имеются в виду народный депутат Марьяна Безуглая, выступившая недавно с яростными нападками на Залужного.

Кроме того, судя по свежему опросу общественного мнения, большинство респондентов предпочли бы на посту президента Залужного Зеленскому.

Украинцев попросили ответить на вопрос "Если бы во втором туре президентских выборов сошлись Залужный и Зеленский, за кого бы вы проголосовали?" За главнокомандующего высказалось 44% опрошенных, за нынешнего главу государства — 38%. Воздержавшихся оказалось 10%, а 8% не смогли определиться с выбором.

Но теперь Зеленский добился от Верховной Рады закона, по которому президентские выборы смогут состояться лишь спустя полгода после отмены военного положения. А это в любом случае случится не раньше, чем закончатся боевые действия.

Кроме того, Зеленский отправился в турне по фронту — где бросалось в глаза отсутствие главнокомандующего. Таким образом юморист, подавшийся в президенты, пытается выставить себя великим военачальником. Футболки цвета хаки уже не хватает, чтобы поддержать эту иллюзию.

Кроме того, пишет Simplicius, был перехвачен телефонный разговор Порошенко с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, где экс-президент, судя по всему, отчаянно призывал к срочным мерам.

“От президента Владимира Зеленского и его команды необходимо немедленно избавиться, иначе бандеровцы проиграют в конфликте с Россией, а толстосумы, которые их покрывают, потеряют все нечестно нажитое”, — резюмирует Simplicius.

В разговоре с Ахметовым Порошенко сказал: “Наши друзья нас поддерживают полностью… Помощь будет, я тебе обещаю. Нам надо решить важный вопрос. Наши друзья намекнули, что у них у самих много проблем, и вкладываться… нам надо своими силами поддержать. Ринат, если мы не решим эту ситуацию, то ни твои сети, ни наш бизнес ничего не спасёт. Русские с ними [командой Зеленского] договариваться не будут”.

Он подчеркнул, что и Валерий Залужный с военными “с ними” и только ждут решения, а также финансовой поддержки, которую придется оказывать украинским олигархам.

Порошенко продолжил: “Наши друзья сказали, что вложили уже много, слишком много они нас прикрывали, договаривались за нас с русскими. Теперь необходимо взять всё в свои руки, решения. Мы договоримся, но надо действовать, времени нет”.

Ахметов сказал, что подумает, и попросил личной встречи.

Вскоре после этого Порошенко попытался пересечь границу с Польшей, но пограничники его не пустили. Порошенко показал специальную визу из Верховной Рады и напомнил, что он бывший президент Украины. Но пограничник ответил, что приказ исходит из самой администрации Зеленского!

Один агент Секретной службы США, пожелавший сохранить анонимность, рассказал в интервью изданию DC Weekly о подготовке к переезду президента Зеленского в США. Он утверждает, что администрация Байдена распорядилась обеспечить безопасность семье Зеленского и предоставить ему жилье, начиная с весны 2024 года. За этим решением кроется уверенность, что президентство Зеленского может закончиться уже в следующем году, и оставаться на Украине ему может быть опасно.

Между тем, замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал прекращение огня в 2024 году маловероятным.

Таким образом, о мирном соглашении говорит не Москва, а Запад. Это США и ЕС устали от конфликта — от всех его издержек, от потока беженцев. Им более чем хватает Израиля, который они должны поддерживать.

А еще поступают такие новости: генсек НАТО Столтенберг готовит избирателей к дурным вестям с восточного фронта.

“Мы должны быть готовы к плохим новостям, — заявил Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос, не опасается ли он, что ситуация на Украине в будущем ухудшится. — Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину — и в хорошие времена, и в трудные”.

Столтенберг подчеркнул, что необходимо нарастить производство боеприпасов и признал, что НАТО не справляется с растущим спросом. Нынешнюю ситуацию он назвал критической, но от конкретных предложений Киеву воздержался.

“Принятие сложных оперативных решений я оставляю украинцам и их военным командирам”, — сказал Столтенберг.

Если сложить все воедино, напрашивается вывод, что Россия вот-вот выиграет. Киев и НАТО это понимают, но у Москвы нет особых причин останавливаться.

А что же норвежские политики, которые выделили на военную поддержку Украины минимум 15 миллиардов казенных крон в течение пяти лет? Или норвежские левые? Ведь сейчас стало окончательно ясно, что их “антиимпериалистская” логика и хваленая “солидарность” рухнули?

Автор: Пол Стейган родился в 1949 году. Основную часть жизни проработал в журналистике и средствах массовой информации. В 1967 году был редактором газеты Ungsosialisten (“Молодой социалист”). В 1968 году стал одним из основателей газеты Klassekampen (“Классовая борьба”). В 1970 году стал сооснователем издательства Oktober (“Октябрь”), где некоторое время был председателем правления. Стал одним из инициаторов и первым редактором журнала Røde Fane (“Красное знамя”, ныне Gnist — “Искра”). С 1985 по 1999 год он был редактором энциклопедии в издательстве Capellens и, помимо прочего, опубликовал первую в Европе энциклопедию на CD-ROM. Автор блога steigan.no, превратившегося впоследствии в интернет-газету. Бывший председатель Рабочей коммунистической партии (марксистско-ленинской). Автор нескольких книг, в том числе автобиографии “Враг народа” (2013).