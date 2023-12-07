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ТАСС

Саудовская Аравия и Катар призвали к мирному решению украинского кризиса

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Артиллеристы ВС России ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС России ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Стороны подчеркнули важность принятия мер для снижения эскалации

ДУБАЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии и Катара указали на важность урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшего в Дохе заседания катарско-саудовского координационного совета.

"Касательно конфликта между Россией и Украиной стороны подчеркнули важность урегулирования противоречий мирными средствами и принятия мер для снижения эскалации таким образом, чтобы это способствовало восстановлению безопасности и стабильности, а также ограничило негативные последствия этого кризиса", - следует из заявления, текст которого опубликовало Саудовское агентство печати.

Катар высоко оценил усилия, которые предпринимает премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, "включая освобождение нескольких заключенных различный национальностей, а также текущие усилия в этом направлении". В свою очередь Эр-Рияд также оценил посреднические усилия Дохи между Москвой и Киевом для "воссоединения детей с их семьями на Украине".

Саудовская Аравия на различных уровнях неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между Россией и Украиной, а также о поддержке любых усилий, направленных на достижение политического урегулирования конфликта. 26 февраля 2023 года глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд совершил первый визит на Украину с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, 9 марта он посетил Москву и провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Выступая на пресс-конференции, глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что операция по обмену пленными между Россией и Украиной в 2022 году проходила при личном участии кронпринца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

16 октября МИД Катара сообщил, что власти эмирата выступил в качестве посредника между Россией и Украиной при возвращении украинских детей на родину. В министерстве отметили, что оно способствовало размещению украинских детей и их семей в посольстве Катара в Москве и последующей их отправки до конечного пункта назначения. 5 декабря государственный министр Катара по международному сотрудничеству Лулва аль-Хатер в интервью британской газете The Times заявила, что шестеро детей, вывезенных из зоны боевых действий в Россию, вернулись на Украину при посредничестве Дохи. 

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Страны
Катар
Россия
Саудовская Аравия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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