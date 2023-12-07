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ТАСС

Пентагон считает, что Китай оказывает РФ поддержку в связи с СВО "различными способами"

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Государственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Вашингтон также тревожит "поддержка, которую Россия может оказывать КНДР", отметил помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США полагает, что Китай оказывает России поддержку в связи с ее специальной военной операцией (СВО) на Украине "различными способами". Об этом заявил помощник американского министра обороны по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

"Не буду сегодня вдаваться в подробности относительно того, какова наша самая свежая информация по обеим этим темам. Я по-прежнему остаюсь обеспокоенным поддержкой, которую Китай оказывает России в связи с ее войной на Украине", - сказал Рэтнер на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС. Он отвечал на вопрос о предполагаемой помощи Москве со стороны Пекина и Пхеньяна в связи с СВО. "И это [такая поддержка] оказывается различными способами", - утверждал помощник главы Пентагона, не приводя деталей.

"Разумеется, глубокая обеспокоенность есть и по вопросу о поддержке России со стороны КНДР. Белый дом обнародовал [сравнительно недавно] на этот счет конкретную информацию. Мы продолжаем очень внимательно за этим следить", - сказал Рэтнер. Он подтвердил, что министр обороны США Ллойд Остин обсуждал сравнительно недавно "этот конкретный вопрос" на трехсторонних консультациях с японским и южнокорейским коллегами. Кроме того, по словам Рэтнера, Вашингтон тревожит "ответная поддержка, которую Россия может оказывать КНДР". "И, думаю, это вопрос Пекину", - заявил представитель военного ведомства США. "Относительно того, на чьей стороне в этих дебатах он [Пекин] хочет находиться - в плане того, продолжит ли он обеспечивать соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН [по КНДР], за которые голосовал", - считает Рэтнер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

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