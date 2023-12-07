Размер и значение: новая мини-РЛС предупредит об атаках дронов

Вместе с комплексами РЭБ она сможет защитить от беспилотников целые районы на линии боевого соприкосновения

Российские разработчики создали малогабаритный комплекс «Антидрон», способный предупредить о приближении беспилотников противника. Новое устройство состоит из небольшой РЛС и определителя направления целей. Оно может обнаружить летательные аппараты размером с голубя на дальности до 10 км, определить их высоту и скорость. Комплекс небольшой — помещается в багажник УАЗа. Часть оборудования успешно прошла испытания в зоне СВО. В планах разработчиков дополнить его компактной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксперты считают, что окопный радар вместе с комплексами РЭБ сможет защитить от атак дронов целые районы на линии боевого соприкосновения.

Найдет даже голубя

В набор аппаратуры малогабаритного комплекса «Антидрон» входят радиолокационная станция кругового обзора и два вида детекторов по обнаружению БПЛА. Сама РЛС состоит из четырех фазированных антенных решеток, обеспечивающих круговой обзор. Она позволяет находить, распознавать и идентифицировать дроны на дальности до 10 км, движущиеся на скорости до 250 км/ч, работает в любое время суток и в сложных метеоусловиях, таких как гроза, град, снег, ливни, шквалистый ветер, кучево-дождевая облачность, уверяют ее разработчики из нижегородской компании «СтриОт-Бор».

— Станция без проблем может обнаружить беспилотник размером с голубя в любое время суток, его высоту и скорость. Для сравнения, даже небольшие квадрокоптеры типа Mavic, которые активно используются противником в зоне СВО, как правило, имеют большие размеры, — рассказал «Известиям» главный конструктор по радиолокационным системам компании-разработчика Юрий Цыпленков.

Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска Источник изображения: Фото: Getty Images

РЛС мобильная и легко складывается. Высотой полотна радара — около метра. В полуразобранном состоянии комплекс без проблем можно перевозить в кузове пикапа или в багажнике УАЗ «Патриот». Для того чтобы привести его в рабочее состояние, потребуется буквально пара минут.

Также радар способен запускать автоматизированный поиск неисправности антенны в режиме реального времени.

В набор аппаратуры комплекса также входит детектор обнаружения беспилотных воздушных судов «Тортик». Он на дальности до 3 км может обнаружить дрон, движущиеся транспортные средства и указать направление, где они находятся.

Фото: AP Photo/Libkos Источник изображения: iz.ru

Кроме того, для бойцов разработан переносной индивидуальный детектор обнаружения БПЛА «Прицел». Он ненамного больше пульта от телевизора и весит около 400 г, при необходимости его можно закрепить на бронежилете.

Он может обнаружить дрон на расстоянии до 3 км, о чем сообщит аудиосигнал. А на ЖК-дисплее тут же отразится расстояние до БПЛА. «Тортик» и «Прицел» работают в режиме молчания, поэтому обнаружить бойца или позицию по устройству нельзя. РЛС, «Тортик» и «Прицел» могут работать независимо друг от друга.

Боевое применение

По словам разработчиков, часть оборудования успешно прошла испытания в зоне СВО — его отправляли в одно из добровольческих формирований. Остальные компоненты будут тестироваться на линии боевого соприкосновения до конца этого года.

Информация о появлении БПЛА поможет бойцам скрыться от них, затруднив разведку, корректировку или нанесение ударов. Также об обнаруженной цели можно сообщить расчетам РЭБ или противодронных ружей.

— У нас в работе находится мини-РЭБ, которая может действовать в паре с радаром, — отметил Юрий Цыпленков. — Она позволит тут же приступить к нейтрализации БПЛА, создать купол безопасности над позициями.

Военнослужащий ВС РФ с противодроновым ружьем на позиции в южном секторе СВО Источник изображения: Фото: РИА Новости

Радар и другая аппаратура комплекса могут использоваться в гражданских целях. Например, для охраны важных объектов: аэродромов, нефтеперерабатывающих предприятий и железнодорожных узлов.

Сейчас основные средства борьбы с БПЛА — это комплексы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), на уровне взвода или роты используются ружья-дронобойки, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— В последнее время противник начал массово применять дроны, —отметил он. — РЛС нового комплекса поможет предупредить об атаке, принять нашим бойцам меры по маскировке. Это в итоге поможет снизить потери. Конечно, ее надо дополнить комплексом радиоэлектронной борьбы. Радар будет вовремя предупреждать об атаке, РЭБ — прикрывать взводные или ротные опорные пункты, места стоянки бронетехники и другие важные объекты. Такие РЭБ, как правило, прерывают связь между станцией управления и дроном, после чего он теряет цель и произвольно падает, не нанося урона.

Окопный комплекс будет хорошим ответом противнику, который массово применяет FPV-камикадзе, считает он.

— Сейчас в окопах бойцы, как правило, применяют дронобойки, — отметил он. — Но она может посадить один БПЛА, а остальные пробьются к цели. На каждый дрон дронобоек не хватит. А окопная РЛС с РЭБ эффективно защитят от атак камикадзе целые районы.

Модуль радиопомех «Поле-21» во время миротворческих учений «Нерушимое братство – 2021» стран Организации Договора о коллективной безопасности на полигоне Казанского танкового училища. 2021 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

Леонков заметил, что в армейских подразделениях есть мощные комплексы РЭБ «Поле-21», работу которых как раз может дополнить «Антидрон».

Комплексы «Поле-21» рассчитаны для борьбы с более серьезными целями. В первую очередь с высокоточными ракетами, бомбами, реактивными снарядами и беспилотными летательными аппаратами, действующими с помощью спутниковой навигации.

Этот комплекс способен создавать непроницаемый купол помех, подавляя аппаратуру привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Он контролирует воздушное пространство в радиусе более 50 км.

Комплексы РЭБ «Поле-21» уже стоят на вооружении российской армии. Первые сообщения об их поступлении в подразделения Центрального военного округа появились в 2019 году.

Богдан Степовой