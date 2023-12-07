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Вертолёты Ми-26 ВВС Индии пройдут капитальный ремонт

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Как сообщил индийский веб-ресурс "Swarajya" в материале Ujjwal Shrotryia "IAF's Mighty 'Mi-26,' Able To Lift Chinooks, Set For Overhaul With Russian Help" ("Мощные Ми-26 ВВС Индии, способные транспортировать "чинуки", поставлены на капитальный ремонт с российской помощью"), парк тяжелых транспортных вертолетов Ми-26 советского производства военно-воздушных сил Индии, которые годами стояли на земле, готовится к капитально-восстановительному ремонту (КВР). Об этом сообщила индийская газета "The Tribune".

Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 (индийский военный номер Z3075) из состава 126-го вертолётного отряда ВВС Индии при выполнении задач по доставке грузрв в высокогорных условиях (с) @IndianDefenceFacts / Facebook

КВР будет проведен технико-эксплуатационной части №3 (No.3 Base Repair Depot) в Чандигархе при содействии российских специалистов.

Высокопоставленное должностное лицо ВВС Индии сообщило, что команда российских специалистов недавно посетила ТЭЧ-3 для обсуждения деталей проекта. Ожидается, что подписание документов по КВР состоится в течение ближайших трех месяцев, а сам процесс, как ожидается, завершится в течение года с даты контракта.

Согласно источникам, основной объем ремонтных работ будет выполнен на площадке ТЭЧ-3, который отвечает в ВВС Индии за техническое обслуживание и ремонт вертолетов российского производства. Однако некоторые агрегаты необходимо будет демонтировать и отправить на ремонт в Россию.

Ранее эти вертолеты отправлялись на ремонт в Россию. Однако несколько лет назад этот процесс столкнулся с задержками, в результате чего истек межремонтный срок службы машин и их вывели из эксплуатации. Первый вертолет Ми-26 был "поставлен к забору" в 2013 году, остальные два - в 2014 и 2017 годах.

Техническое обслуживание парка вертолетов данного типа, находящихся в эксплуатации с 1985 года, столкнулось с проблемами. ВВС Индии обсудили различные способы ремонта вертолетов, включая их отправку в Россию. В конечном счете, КВР в Индии был признан экономически наиболее предпочтительным вариантом.

Вертолеты входят в состав 126-го вертолетного отряда (No.126 Helicopter Unit 'The Featherweights') ВВС Индии, базирующегося на Чандигарх; отряд также эксплуатирует недавно приобретенные тяжелые военно-транспортные вертолеты CH-47F Chinook американского производства.

Восстановленные Ми-26, эксплуатирующиеся совместно с "чинуками", значительно усилят возможности ВВС Индии по транспортированию тяжелых грузов; последнее имеет решающее значение для войсковых и грузовых перевозок в интересах передовых (пограничных) районов.

Офицеры ВВС Индии обратили внимание на отсутствие в парке технически исправной авиатехники вертолетов Ми-26, особенно во время противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе в 2020 году. Эти вертолеты сыграли важнейшую роль в военном конфликте в Каргиле в 1999 году: они доставляли по воздуху необходимое вооружение и военную технику в стратегически важные пункты.

Обладая грузоподъемностью до 20 тонн - что сравнимо с военно-транспортным самолетом C-130J Super Hercules - вертолет Ми-26 может перевозить тяжелую технику средства внутри грузовой кабины. Chinook же может поднимать до 12 тонн и используется для перевозки более легкой техники и артиллерийских орудий на внешней подвеске.

Известно, что в начале 2002 года США также арендовали гражданский Ми-26 для транспортирования на внешней подвеске двух поврежденных вертолетов MH-47E Chinook армии США со склона горы на аэродром в Афганистане. Изначально четыре вертолета Ми-26 были приобретены Индией у бывшего Советского Союза в середине 1980-х годов. Один был потерян в 1998 году в Чандигархе во время урагана и впоследствии был заменен на однотипную машину. Еще одна авиакатастрофа произошла близ Джамму в 2010 году.

Несмотря на высокую стоимость технического обслуживания, вертолеты Ми-26 сыграли решающую роль в военных действиях и ликвидации последствий стихийных бедствий, доставляя по воздуху артиллерийские орудия и тяжелую технику, а также строительные машины и механизмы в высокогорные и удаленные районы.

Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26 (индийский военный номер Z3075) из состава 126-го вертолётного отряда ВВС Индии при выполнении задач по доставке грузрв в высокогорных условиях (с) ВВС Индии

Видео Ми-26 ВВС Индии:

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
C-130
CH-47 "Чинук"
Ми-26
Проекты
2020-й год
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