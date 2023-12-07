Центр космической связи "Хабаровск" расширят в ближайшие два года

В частности, там планируется увеличить площади, построить новые аппаратные, центр управления еще двумя группировками спутников - "Гонец" и "Марафон"

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Центр космической связи "Хабаровск" планируют расширить за счет структуры управления спутниками "Гонец" и "Марафон". Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Центр космической связи "Хабаровск" - один из пяти в России и крупнейший передовой телепорт на Дальнем Востоке. С него ведется управление несколькими спутниками "Экспресс", обеспечиваются интернетом и связью некоторые отдаленные населенные пункты Хабаровского края в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства". В ноябре региональные власти обсуждали вопросы сотрудничества с руководством ФГУП "Космическая связь" в центре "Сколково".

"Договорились, что хабаровский филиал будет расширяться. В ближайшие два года здесь планируется увеличить площади, построить новые аппаратные, центр управления еще двумя группировками спутников - "Гонец" и "Марафон", - написал Дегтярев.

На площадке филиала, добавил губернатор, поднималась тема импортозамещения и использования отечественного оборудования. Уже сейчас там монтируют новые антенны полностью из российских комплектующих. Основное внимание во взаимодействии правительства Хабаровского края и госкомпании при этом занимает вопрос обеспечения отдаленных и труднодоступных территорий качественной связью, отметил Дегтярев.

За счет краевого бюджета высокоскоростной интернет и связь появятся в трех северных районах: Охотском, Аяно-Майской и Тугуро-Чумиканском. Работа начнется в следующем году. "Это хорошая альтернатива, временная мера, которая обеспечит людей качественной услугой на годы вперед. Оптоволокно - долгосрочная перспектива, мы работаем в этом направлении. Но связь людям нужна уже сегодня", - подчеркнул губернатор.