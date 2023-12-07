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ТАСС

В Азербайджане опровергли сообщения об оказании военной помощи Украине

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Государственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Как отметили в Агентстве по развитию медиа республики, Азербайджан не производит артиллерийские снаряды

БАКУ, 5 декабря. /ТАСС/. Сообщения в некоторых СМИ и в соцсетях об оказании Азербайджаном военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявило Агентство по развитию медиа республики.

"Эта "информация" - ложь. Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а распространенный в соцсетях снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В агентстве призвали пользователей соцсетей и СМИ проявлять бдительность и не верить непроверенной информации.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Украина якобы организовала производство снарядов 122 мм для гаубицы советского образца на территории другого государства. Сведения об этом распространил украинский журналист. Он разместил в своем Telegram-канале фотоотчет, сделанный после, как утверждается, после поездки в цех, не уточняя, в какой стране он находится. Однако читатели заметили на выложенных им кадрах информационные стенды с символикой азербайджанской группы компаний Palladium. 

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Страны
Азербайджан
Украина
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