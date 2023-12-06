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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?

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Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?.
Источник изображения: belvpo.com

Как сообщает кубинское издание, руководство страны всерьез заинтересовалось приобретением белорусских РСЗО «Полонез-М» с дальностью стрельбы до 300 км. Об этом стало известно после официального визита военной делегации Вооруженных Сил Беларуси на Кубу.

По последней информации известно, что кубинские ракетчики уже начали обучаться эксплуатации отечественных РСЗО в Беларуси.

Как мы уже отмечали, в случае поставки «Полонез-М» на Кубу, будет полностью перекрыт Мексиканский залив для американского флота. Более того, дальность стрельбы позволит «держать на прицеле» американские базы во Флориде: штаб Южного командования МО США, три базы береговой охраны США в Майами-Бич, корпус морской пехоты США, а так же другие военные объекты.

Однако, остается неясным вопрос по поставкам белорусских «Полонезов» своему восточному соседу и ближайшему союзнику – России. Несмотря на реальную нужду российской армии в дальнобойных системах, вопрос остается открытым.

Как утверждают эксперты и военкоры с ЛБС в зоне СВО, белорусская система смогла бы отлично вписаться в общую систему контрбатарейной борьбы и эффективно поражать объекты в глубоком тылу украинских войск. При этом, дальность стрельбы позволяла бы «Полонезу» оставаться на достаточном удалении от ЛБС, чтобы не быть пораженным натовскими дальнобойными системами, как реактивной артиллерии, так и ствольной.

Стоит признать, что, несмотря на заявления всех ярых «ура-патриотов» об успехах в контрбатарейной борьбе, поставленная ВСУ натовская артиллерия бьет дальше российской, а устаревшие РСЗО не отличается точностью. Что касается «Ланцетов», хоть они и хороши, имеют выше среднего процент попаданий – более 50 %, но их пока еще недостаточно.

Возвращаясь к «Полонез-М», еще раз отметим, что это высокоточное оружие. Ракета оснащена комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Таким образом, круговое вероятное отклонение боевой части на максимальной дальности в разных источниках отмечается до 8 м.

Как отмечают эксперты, разведка целей есть на больших дальностях, а средств поражений нет.

«Крыло» у нас есть пусть и не в большом достатке, но «Орланы», «Элероны», «Суперкамы» имеются, то есть навести, чем есть. Остается за средством поражения и тут РСЗО с «высокоточкой» могло бы быстро лишить врага его преимущества», – пишут эксперты.

Вместе с тем, движение украинских колон и переброска войск перестали бы быть у ВСУ легкой прогулкой, под угрозу попали бы районы расположения и штабы украинских группировок.

Подводя итог, отметим, что «Полонеза» российским войскам действительно не хватает, поэтому целесообразность его приобретения у белорусского ВПК есть. Так же нельзя исключать, что есть и прямые договоренности по поставкам белорусских РСЗО большой дальности между силовыми ведомствами России и Беларуси или даже главами государств. Поэтому, вероятно, что скоро мы сможем увидеть, как «играет» «Полонез» в зоне СВО для недобитых киевских боевиков.

Павел Ковалев

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Куба
Мексика
Россия
США
Продукция
Полонез РСЗО
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