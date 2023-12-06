Самый продвинутый робот-аватар в мире учится боксировать с человеком

Робот Nadia

IHMC Robotics объединила усилия с компанией Boardwalk Robotics для разработки робота по имени «Надя» (Nadia). Недавно опубликованное видео показывает любопытный процесс, во время которого робот отрабатывает навыки бокса в паре с человеком. Хорошего бойца из Нади явно не выйдет, но и создается он совсем для других целей.

Надя – это механизм-аватар, который воспроизводит движения оператора. Бокс был выбран из-за своей сложности для демонстрации текущих достижений разработчиков в точности передачи движений. Самостоятельно робот боксировать не умеет, так что опасаться «восстания роботов» с навыками рукопашного боя не стоит. По словам разработчиков, Надя является одним из наиболее сложных гуманоидных роботов, так как имеет 29 суставов и может выполнять беспрецедентно большой спектр различных движений. Это сделано, чтобы оператор не задумывался о том, как управлять сложными манипуляторами, а действовал инстинктивно. Предполагается, что Надя станет прототипом для роботов нового поколения, которые будут действовать в опасных зонах. Поскольку человек быстрее ориентируется в сложной ситуации, управление роботом лучше доверить ему, чем требовать от машины самостоятельно оценивать ситуацию вокруг. Это экономит ресурсы и время, плюс позволяет сделать робота-спасателя проще и дешевле автономных аналогов. Ранее разработчики уже показывали, как Надя уверенно преодолевает препятствия из нагромождений кирпичей.

Александр Мартыненко