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Ростех

В Китае прошла встреча представителей Ростеха с местным бизнес-сообществом

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Госкорпорация Ростех
Госкорпорация Ростех.
Источник изображения: rostec.ru

Госкорпорация Ростех приняла участие в бизнес-миссии российских высокотехнологичных компаний в Китай, организованной Российско-Сингапурским Деловым Советом. Участники делегации посетили предприятия одного из самых промышленно развитых регионов страны – провинции Гуандун, выступили на конференции по обмену опытом в сфере высоких технологий и побывали на авиашоу в Шэньчжэне. Главным итогом бизнес-миссии стало открытие официального представительства РСДС в Китае – Центра зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов (ЦЗП).

ЦЗП функционально интегрирован с международной информационно-сервисной платформой RSTrade. B2B-платформа объединяет около 90 тысяч производственных компаний из 28 стран, представляющих свою продукцию и услуги в виртуальном пространстве. На базе платформы, реализуемой РСДС, формируются биржи логистических мощностей, происходит интеграция с региональными финансовыми и страховыми сервисами, разрабатываются новые способы международных расчетов между российскими и региональными бизнес-сообществами. Объединение ЦЗП с RSTrade дает возможность продвигать продукцию и совершать торговые сделки в любое время и точке мира. Кроме того, на базе регионального представительства реализуется многофункциональный центр поддержки, который включает логистические, страховые услуги и инженерное сопровождение.

Российская делегация также приняла участие в работе международной конференции по обмену опытом в сфере высоких технологий на базе кампусе Университета МГУ-ППИ. Председатель РСДС и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев обратился по видеосвязи к участникам конференции, подчеркнув, в частности, что Российско-Сингапурский Деловой Совет выступает важным элементом для обмена опытом и технологиями между российскими и китайскими промышленными структурами, способствуя развитию электронной коммерции как в России, так и в странах АТР.

Китайская сторона включала представителей более чем 50 компаний, в том числе высокотехнологичных, обладающих инновационными решениями, а также ассоциаций систем связи, логистики, электроники и приборостроения. Участники конференции ознакомились с продукцией китайских компаний и провели переговоры по вопросам научно-технического сотрудничества.

В ходе деловой поездки представители российской делегации побывали на заводах в городах Шэньчжэнь и Чжухай и подписали соглашения о совместной работе с рядом китайских компаний по таким направлениям, как машиностроение, электроника и приборостроение.

Кроме того, участники бизнес-миссии посетили авиашоу в Шэньчжэне, ознакомились с актуальной авиационной продукцией и провели деловые переговоры.

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Страны
Китай
Россия
Сингапуp
Компании
Ростех
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