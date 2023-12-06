Мишустин: в РФ в 2023 году производство бронетанкового вооружения выросло втрое

Как добавил премьер-министр, производство беспилотников увеличилось вдвое

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Производство бронетанкового вооружения в России в 2023 году выросло в трое, беспилотников - вдвое. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ.

"За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий по отношению к прошлогодним показателям. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки - более чем пятикратный рост. По бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике, по беспилотным летательным аппаратам - в два [раза], а по автомобилям - почти втрое", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что также решены вопросы обеспечения личного состава Вооруженных сил РФ полевой формой и военной экипировкой, а также в три раза вырос объем производства предметов бронезащиты.

По словам главы кабмина, на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование. "Это позволило задействовать уже свыше 360 предприятий, ввести в эксплуатацию порядка 37 тыс. единиц различного оборудования, дополнительно привлечь около 520 тыс. сотрудников", - перечислил он. Мишустин отметил, что благодаря принятым мерам исполняются производственные графики, по многим позициям - с опережением.

Председатель правительства поручил участникам координационного совета не сбавлять набранные темпы. "У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру. По всей линии размещения войск уже построены тысячи инженерных сооружений", - подытожил Мишустин.