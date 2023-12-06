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Перемирие станет свидетельством сокрушительного поражения Запада

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Эксперт Радич: перемирие будет означать сокрушительное поражение для Запада

Столтенберг посоветовал НАТО готовиться к плохим новостям с Украины, пишет Danas. Киев оказался в таком положении, что не может изменить ситуацию на фронте, считает сербский эксперт Александр Радич. Поэтому Запад может пойти на перемирие с Москвой. Правда, для него это будет сокрушительным поражением.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что западному оборонному альянсу следует приготовиться к плохим новостям с украинского фронта. В детали генсек не вдавался.

"Войны развиваются фазами. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Мы должны готовиться и к плохим новостям", — сказал Йенс Столтенберг немецкому ARD в момент, когда западные союзники обсуждают военную и финансовую помощь Украине, а Москва увеличивает численность своих вооруженных сил.

Комментируя слова Йенса Столтенберга, Зоран Драгишич с факультета исследований безопасности университета Белграда говорит, что своими словами генеральный секретарь Североатлантического альянса хотел стимулировать союзников по альянсу к тому, чтобы они увеличили помощь Украине.

"Чтобы они отправили Украине больше оружия и боеприпасов. Сам президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что Украина не достигла запланированных целей контрнаступления, поскольку так и не получила некоторых видов вооружений, обещанных ей", — утверждает Зоран Драгишич.

Военный аналитик Александр Радич заявил нашему изданию, что ситуация на Украине складывается неблагоприятная.

По его словам, ситуация на фронте "заморожена", а на протяжении всего 2023 года стороны несли большие потери как в людях, так и в технике.

"Американских вооружений и танков на квадратный километр очень мало. Фронт большой. У нас к западу от Дрины было намного больше оружия, чем сейчас в среднем на украинском фронте. Там огромные территории, а оружия мало", — сказал Александр Радич.

"Русские заняли несколько малых городов, а украинцы потерпели поражение, попытавшись перейти в наступление и переломить ситуацию на фронте", — сказал он и добавил, что, по его мнению, далее продолжится то же самое.

Александр Радич отметил, что украинцы оказались в таком положении, что не могут изменить ситуацию на фронте.

"Как вариант можно было бы принять, официально или неофициально, существующие фронтовые линии как статус-кво", — поделился мнением Александр Радич.

Собеседник "Данас" сказал, что, вероятно, могут начаться политические переговоры, но он не верит, что сложились благоприятные условия для перемирия.

По словам Александра Радича, это перемирие означало бы сокрушительное поражение Запада, так как он всегда отстаивал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Столтенберг лично подчеркивал это много раз", — напомнил Александр Радич.

Наш собеседник отметил, что если Запад решит, что сложившаяся ситуация никуда не ведет и что риск еще большего поражения превосходит все минусы, сопряженные с принятием статуса-кво, то возобладает идея "смириться с ситуацией в ее нынешнем виде".

"Но это будет доказательством слабости ведущих стран Запада. Значит, они не справились и им не хватило ресурсов. Хотя, конечно, игра еще не окончена", — заключил Александр Радич.

Автор: М. Чонягич (M. Čonjagić)

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