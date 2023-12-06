"Политика": Россия намерена решить вопрос Украины раз и навсегда

Большинство россиян полагают, что Москва должна занять максимум территорий Украины, где проживают русские, и уничтожить киевский режим, пишет "Политика". Соседняя страна должна в корне измениться. Перед Москвой стоит задача завершить дело раз и навсегда.

Слободан Самарджия

Кому сегодня еще нужна война или участие в боевых действиях на фронте, где каждый день гибнут люди? Но, с другой стороны, действительно ли "заморозка" вооруженного конфликта в нынешнем виде будет означать мир? А может, у Украины просто появится время перевести дух и продолжить жертвовать своими гражданами во имя целей Запада?

Пока для российских граждан результат специальной военной операции на Украине половинчатый. Они требуют большего, требуют полного поражения режима Владимира Зеленского и возвращения Москве всех территорий, на которых проживает преимущественно русское население. А это значит, что нужно освободить намного большее пространство, чем освобождено до сих пор. Таковы результаты опроса Коммуникационной информационной группы, который проводился недавно среди граждан самого большого государства в мире, как передает портал "Правда".

9700 человек в возрасте от 18 до 65 лет отвечали на вопрос "Какие украинские регионы, за исключением тех, которые уже включены в состав Российской Федерации, нужно вывести из-под юрисдикции Киева и после положительного исхода референдума принять в состав РФ?". При этом 73% респондентов выразили готовность, если ради этого государство проведет мобилизацию, включиться в текущую специальную военную операцию.

Первая мысль, которая придет в голову тем, кто смотрит на события на Украине с приличного расстояния, будет о том, что этот опрос — обычная пропаганда. Но так ли все просто? Кому сегодня еще нужна война или участие в боевых действиях на фронте, где каждый день гибнут люди? Но, с другой стороны, действительно ли "заморозка" вооруженного конфликта в нынешнем виде будет означать мир? А может, у Украины просто появится время перевести дух и продолжить жертвовать своими гражданами во имя целей Запада?

Точно так же размышляют и на другом конце света. Аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон высказался прямо: "У украинцев был шанс прийти к миру, и тогда у них осталась бы Херсонская и Запорожская область. Больше такого шанса у них нет", — сказал он, намекая, на переговоры об остановке боевых действий еще весной 2022 года. "Теперь они рискуют потерять еще и Одессу с Харьковом. И все из-за неправильных оценок собственного руководства".

Но давайте вернемся к опросу. Большинство опрошенных (88%) полагают, что Россия не закончит начатое, если не возьмет Одесскую область и не перекроет Украине полностью доступ к морю. Почти такой же процент (83%) респондентов выступают и за присоединение Харьковской области, а также Днепропетровской и Николаевской областей. 61% опрошенных считают, что включить в состав Российской Федерации следовало бы и Киев. Немало тех, кто уверен, что вся бывшая советская республика должна стать частью России.

Дело тут в имперских амбициях или желании создать некую "серую зону", которая разделяла бы два европейских мира? Все версии принимаются. Но нет сомнений в том, что Украина должна в корне измениться, в том числе должны измениться ее границы. Как недавно заявил бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев: "Мы долго мирились с тем фактом, что по разным причинам живем в разных квартирах. Мы вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами. Но пришло время исправить ситуацию".

Точно так же считает политолог Ростислав Ищенко: "Сейчас перед ВС РФ стоит несколько задач: обеспечить безопасность страны и уничтожить политические и военные институты киевского режима, и для этого необходимо занять максимум территорий Украины, для того чтобы Киев не мог уже комплектовать армию".

На Западе понимают, что бесконечные бои в сердце Европы бесперспективны и что объективно они никому не принесут пользу в долгосрочной перспективе. Запад также понимает, что режим Владимира Зеленского не способен самостоятельно преодолевать трудности, с которыми столкнулся, слушаясь исключительно советов Лондона и Вашингтона. Вопрос о потере Украиной, второй по размерам страны в Европе, южных территорий уже вписан в повестку будущих мирных переговоров.

В момент, когда внимание мира приковано к другой горячей точке на Ближнем Востоке, где происходят, как кажется, куда более ужасные вещи, ясно, что апологеты идеи о превращении Украины в последний вал Запада, защищающий его от России, вынуждены менять планы. Граждане уже устали от безуспешного контрнаступления, растет разочарование, и люди не верят, что вооруженный конфликт может окончиться победой Украины. Рейтинг президента Владимира Зеленского резко падает… Колеблются уже и члены Североатлантического альянса.

Сейчас назрело несколько стратегических проблем, которые требуют решения. Одна из ключевых связана с тем, что прекращение операции украинских войск дополнительно деморализует украинское население. Я напомню, что мобилизация проводится в высшей степени насильственная, и на фронт отправляют 18-летних парней, женщин, калек — всех, кто может держать автомат в руках. Кроме того, часть страны, которая останется вне контроля России, трудно будет выжить в экономическом плане, а доверие к демократической Европе иссякнет совершенно. Миллионы украинцев, понимающих, что дома у них нет будущего, двинутся на запад "в поисках лучшей жизни", которой они, конечно, не найдут.

С другой стороны, в России оптимизма все больше. Изменения на глобальном уровне, создание БРИКС, новые союзы — все это укрепило авторитет Кремля. Президент Владимир Путин превратился в посредника, который может выставлять условия и влиять на мировые события. Именно этого, кстати, и лишились западные лидеры, когда бездумно и неосторожно бросились в "украинскую драму".

Разумеется, больше всех потеряла Европа, а точнее Европейский Союз. Внутри него все больше разногласий и даже междоусобных стычек. Расширение ЕС под вопросом, и в ситуации, когда прежние колониальные ресурсы иссякают, вопрос о новых пространствах превращается в условие для выживания.

Именно поэтому любой компромиссный мир на Украине повлек бы для Европы и Североатлантического альянса непредсказуемые последствия. Это понимают и в Москве, где уже предвкушают победу. Перед Кремлем не стоит дилемма, где и когда остановиться. Нет, Москва думает, завершить ли дело раз и навсегда и в каком году. Бои затянулись, но благодаря этому удалось истощить западные военные ресурсы и ускорить рост российской оборонной промышленности. Хотя, конечно, эта тактика не подходит в долгосрочной перспективе.

Как написало немецкое издание "Шпигель", "самая тяжелая проблема для Запада — неверие в собственные способности. Именно из-за понимания того, что союз Украины, НАТО и ЕС не может победить в противостоянии с Россией. Когда-то британский премьер храбро обещал кровь, пот и слезы, но сегодня все это пало прахом на Украине. Готов ли Запад действительно поставить на кон свое процветание, финансовую мощь и промышленный потенциал в противоборстве с самым большим государством на свете, еще большой вопрос".

Время для авантюр прошло, и мировое соотношение сил неумолимо меняется. Россия еще с царских времен проявляла немалую сдержанность в том, что касалось завоевательной политики, если не считать коротких войн ХХ века. Обстоятельства изменились, и нет сомнений в том, что в Москве не упустят шанса, чтобы воспользоваться представившимися возможностями.