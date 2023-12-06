"Ростех" представил систему защиты от беспилотников на выставке EDEX 2023 в Египте

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил системы обнаружения и противодействия дронам на Международной оборонной выставке Egypt Defense Expo (EDEX 2023) в Каире, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Разработки НИИ "Вектор" в области обнаружения и противодействия БПЛА впервые представлены за рубежом. Сегодня индустрия БПЛА активно развивается, формируя новые угрозы. Имеющиеся у нас решения в области защиты от дронов позволили в кратчайшие сроки создать пассивную систему обнаружения и противодействия "Защита", которая уже успешно эксплуатируется на территории России", - сказал генеральный директор НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника") Сергей Скорых, слова которого приведены в сообщении.

"Выставка EDEX 2023 - это эффективная площадка для коммуникации с потенциальными иностранными заказчиками, в том числе по одной из самых актуальных тем - противодействию беспилотникам", - отметил он.

По данным холдинга, комплекс предназначен для защиты различных объектов большой и малой протяженности - гидро- и атомных электростанций, нефте- и газопроводов, аэропортов, морских и речных портов, а также объектов силовых ведомств.

"В состав комплекса входят устройства разного действия: пассивная радиолокационная система (ПАРЛС), аппаратура радиомониторинга (РМ) и устройство подавления линейки "Серп-ВС". Особенность устройств обнаружения ПАРЛС и РМ - они невидимы для других радиотехнических средств, так как работают в пассивном режиме - у них отсутствует активное радиоизлучение", - сообщили в пресс-службе.