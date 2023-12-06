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РИА Новости

Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей армии

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при президенте РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ. 5 декабря 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета при президенте РФ по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ. 5 декабря 2023.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Астафьев

Мишустин: необходимо не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооруженных сил

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей ВС РФ и строго соблюдать установленные сроки.

"Необходимо не сбавлять набранный темп, строго соблюдать установленные сроки. У наших защитников должно быть все необходимое для выполнения важных задач для страны, включая и снаряжение, и оборонительную инфраструктуру", - сказал он на заседании Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что по всей линии размещения войск уже построены тысячи инженерных сооружений.

"Наша промышленность быстро отреагировала на потребности системы здравоохранения. Оперативно наладили процессы производства мобильной медицинской инфраструктуры, которая особенно востребована в полевых условиях", - сказал Мишустин.

Он отметил, что кратно увеличилось и использование отечественных повязок, хотя раньше в основном использовались импортные.

"То же самое касается и целого ряда позиций специального медицинского инструментария, выпуск которого впервые начат и налажен в нашей стране", - добавил премьер.

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Россия
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