Мишустин прокомментировал комплектование личного состава ВС экипировкой

Мишустин: в России решили вопросы комплектования личного состава ВС экипировкой

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вопросы комплектования личного состава вооруженных сил РФ экипировкой решены, производственные графики по выпуску техники выполняются с опережением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, на развитие производственных мощностей оборонного заказа и поставок необходимой продукции выделяется существенное финансирование, и сейчас задействовано уже более 360 предприятий, введено в эксплуатацию порядка 37 тысяч единиц различного оборудования, привлечено около 520 тысяч сотрудников.

"Исполняются утвержденные производственные графики, по многим позициям с опережением. За 11 месяцев значительно увеличилось количество выпускаемых изделий… по технике связи, средствам поражения радиоэлектронной борьбы и разведки более чем пятикратный рост, по бронетанковому вооружению - в три раза, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в два, а по автомобилям - почти втрое", - сказал он на заседании координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ.

Решены вопросы комплектования личного состава полевой формой и военной экипировкой, добавил он.