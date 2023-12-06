Войти
Интерфакс-АВН

США планируют оснастить подлодки противокорабельной версией крылатых ракет "Томагавк"

201
0
0
Пуск ракеты Tomahawk
Пуск ракеты Tomahawk.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Вашингтон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты планируют в следующем году начать оснащать свои ударные атомные подводные лодки противокорабельной версией крылатых ракет Tomahawk, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на менеджера программы в ВМС США капитана Джона Херси.

Планы ВМС США являются стремлением Вашингтона усилить возможности противостоять китайским вооруженным силам, в частности, в районе Тайваня, отмечает агентство.

По словам Херси, оснащение подлодок противокорабельной версией крылатой ракеты Tomahawk, которая традиционно использовалась для нанесения ударов по наземным целям, начнется после 1 октября 2024 года.

Ими будут оснащаться ударные атомные подводные лодки класса Los Angeles и Virginia, каждая из которых может нести до 12 ракет Tomahawks для поражения наземных целей, хотя некоторые новые версии подлодок класса Virginia могут нести 40 ракет.

Впервые крылатые ракеты Tomahawk были использованы в 1991 году в войне в Персидском заливе против Ирака.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Тайвань
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Los Angeles
Virginia АПЛ
Похожие новости
03.05.2023
ВМС США способны одновременно задействовать лишь четверть подводных лодок
16.03.2022
Субмарина как фетиш
27.12.2021
Беспечный «Коннектикут»
26.06.2013
Откуда исходит главная угроза
17.09.2012
Ракетный комплекс Club-K. Критика и перспективы
21.06.2012
"Томагавк" и его наследники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями