Войти
ТАСС

Бербок заявила, что ФРГ останется "надежным партнером", несмотря на сложности с бюджетом

195
0
0
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Источник изображения: Henry Nicholls - WPA Pool/ Getty Images

Глава МИД Германии выразила надежду на то, что кабмин сможет "как можно скорее согласовать бюджет" на 2024 год

БЕРЛИН, 5 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выразила надежду на то, что кабмин сможет "как можно скорее согласовать бюджет" на 2024 год, чтобы остаться надежным международным партнером и продолжить оказывать помощь Украине, несмотря на фискальные сложности.

"Германия останется надежным международным партнером, поскольку безопасность в мире является вкладом и в нашу безопасность, особенно на фоне ситуации на Украине", - сказала она в Любляне. По ее словам, которые приводит DPA, канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что Берлин "будет не сокращать поддержку [Киева], а наоборот".

"И мы будем оказывать эту поддержку до тех пор, пока Украина будет в ней нуждаться", - добавила Бербок.

На работу правительства ФРГ оказывает давление недавний вердикт Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты.

В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с €4 млрд до €8 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Похожие новости
27.01.2023
Зеленский заявил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты
26.01.2023
В США заявили, что Запад поставит Киеву в течение недель сотни бронемашин, включая танки
29.06.2021
Китайские «колёсные танки»
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
23.09.2019
"Минский диалог" ожидает на октябрьский форум по евробезопасности политиков и экспертов из 60 стран
10.09.2013
Благодаря Польше Украина проникнет на рынок вооружения НАТО
07.04.2010
Россия в НАТО и другие варианты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями