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ТАСС

Коммерческий модуль РОС могут оборудовать панорамными иллюминаторами

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Макет базового модуля Российской орбитальной станции
Макет базового модуля Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Как сообщили в Ракетно-космической корпорации "Энергия", их возможно разместить по обе стороны целевого отсека

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Панорамные иллюминаторы, подобные обзорному модулю Cupola на американском сегменте Международной космической станции, могут появиться на коммерческом модуле перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"В коммерческом модуле Российской орбитальной станции можно будет сделать панорамные иллюминаторы. <…> Таких иллюминаторов с круговым обзором в коммерческом модуле может быть сразу два - по обе стороны целевого отсека", - говорится в Telegram-канале корпорации. Отмечается, что рядом с иллюминаторами можно разместить каюты, зоны отдыха, приготовления и принятия пищи, а также рабочие места.

"Предполагается, что в целом комплектация будет зависеть от заказчика. Коммерческий модуль можно интегрировать в основную конструкцию или сделать "отдельно летающим", практически автономным" - добавили в "Энергии".

В апреле 2021 года была представлена идея о создании Россией собственной орбитальной станции. В настоящий момент ее эскизный проект проходит экспертизу. Как сообщил в октябре глава Роскосмоса Юрий Борисов, стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в проекте.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников, сейчас срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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