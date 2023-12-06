Лавров сообщил о подписании Россией и Ираном декларации о противодействии западным санкциям

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва и Тегеран подписали декларацию о противодействии санкциям, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал он в ходе встречи со своим иранским коллегой в Москве.

Встреча прошла на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркмения).