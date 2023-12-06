Войти
Интерфакс-АВН

Лавров сообщил о подписании Россией и Ираном декларации о противодействии западным санкциям

219
0
0
С.Лавров
С.Лавров.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва и Тегеран подписали декларацию о противодействии санкциям, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии", - сказал он в ходе встречи со своим иранским коллегой в Москве.

Встреча прошла на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран (Россия, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркмения).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Иран
Казахстан
Россия
США
Туркменистан
Персоны
Лавров Сергей
Похожие новости
15.07.2021
Чем закончится борьба талибов с Турцией
21.06.2021
Каспийские монстры
24.09.2019
В Казани прошло совещание глав спецслужб СНГ
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
24.05.2019
Голуби Бжезинского
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.12 05:32
  • 145
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 06.12 05:27
  • 57188
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.12 19:51
  • 286
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.12 17:59
  • 1
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
  • 05.12 14:36
  • 0
Появится ли РСЗО «Полонез-М» в зоне СВО?
  • 05.12 13:35
  • 1
ЗРК «Тор-М2КМ» усиливает ПВО кораблей ВМФ России
  • 05.12 02:11
  • 57
В России заявили о превращении Черноморского флота в большую мишень
  • 05.12 01:26
  • 1
Сможет ли литвинизм взорвать Литву?
  • 04.12 16:33
  • 8
Военно-технические аспекты СВО
  • 04.12 16:23
  • 1
«Известия» показали танки ВС РФ с особой защитой на южнодонецком направлении
  • 04.12 09:09
  • 1
Названо самое эффективное оружие России в зоне проведения СВО
  • 02.12 13:31
  • 2
Российская армия продолжит действовать в «активной обороне»
  • 01.12 17:33
  • 0
Ход реализации блокады Калининграда
  • 01.12 10:45
  • 2666
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.12 05:41
  • 1
Роскосмос планирует работать в тесном контакте с частными космическими компаниями