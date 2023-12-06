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Amazon купила у SpaceX ракеты

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Компания SpaceX
Компания SpaceX.
Источник изображения: AP Photo/ David J. Phillip

Интернет-гигант Amazon купил у компании SpaceX ракеты для запуска спутников системы Kuiper. Об этом пишет ArsTechnica.

В Amazon добавили, что приобретение трех носителей Falcon 9 предоставит «дополнительные мощности» в дополнение к существующим контрактам на запуск спутников Kuiper.

В августе издание SpaceNews сообщило, что пенсионный фонд Cleveland Bakers and Teamsters подал в суд штата Делавер на совет директоров Amazon. В организации заявили, что основатель компании Джефф Безос из-за личной неприязни к Илону Маску не позволил ее совету директоров рассмотреть возможность контракта с оператором SpaceX, который последний возглавляет.

К июлю 2026 года Amazon необходимо, согласно взятым перед Федеральной комиссией по связи США обязательствам, запустить около половины из 3236 космических аппаратов группировки Kuiper, которая будет конкурировать с уже развернутыми системами SpaceX и OneWeb.

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США
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SpaceX
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